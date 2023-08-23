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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

示警中共介選！民進黨：國內有心人藉此宣傳　要意識認知作戰嚴重性　

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨循例每周三下午召開中常會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰如火如荼，民進黨高度戒備中共介選狀況，據轉述，民進黨秘書長許立明今（23日）在中常會表示，應該更謹慎面對中共介選，在中國不斷文攻武嚇下，國內有心人藉此協助宣傳，並做為選舉之用，全黨必須意識到認知作戰的嚴重性。

據轉述，許立明今天下午在中常會黨務報告階段，特別談到有關中共介選的議題，他指出，民進黨主席賴清德日前以總統特使身份出訪回國後，中國有許多騷擾行為，包括進行軍演、對ECFA清單中的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅、暫停台灣芒果輸入等，而國內特定有心人士藉機凸顯不穩定性，用更政治化、擴大的方式來看待這些效應。

許立明表示，民進黨應該更謹慎因應面對，在中國不斷文攻武嚇下，國內有心人藉此協助宣傳，並做為選舉之用。他舉例，前段時間，在賴清德出訪巴拉圭期間，網路上出現一則關於金援巴拉圭的假公文，此即為中國認知作戰的一系列攻擊，幸好府院第一時間便協助澄清，提醒全黨必須了解認知作戰的嚴重性，及時反應處理、回應澄清，把效應降到最低。

此外，據轉述，賴清德在中常會中也表示，非常感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘、各位常委以及黨中央各位同仁努力，過去一個禮拜他擔任總統蔡英文的特使，前往巴拉圭共和國參加新任總統貝尼亞就職典禮，也利用這個機會過境美國紐約、舊金山，當然也感謝美國秉持安全、舒適、便利還有尊嚴的原則，協助自己過境。

賴清德說，這一個禮拜中，感謝柯建銘代理中常會主席，也感謝同仁大家的努力，後續距離總統大選還有5個多月，希望大家持續努力，爭取最後的勝利。

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