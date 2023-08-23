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「最美清潔工」她化妝、美甲掃街道　巨乳身材辣翻！狂吸33萬粉

▲▼泰國27歲女子帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen）被譽為最美清潔工。（圖／翻攝自TikTok／@241262bp）

▲泰國27歲女子帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen）被譽為最美清潔工。（圖／翻攝自TikTok／@241262bp）

記者張寧倢／編譯

泰國27歲女清潔工帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen）時常化大濃妝上班，帶著漂亮的美甲在曼谷倒垃圾、拔草、清掃街道，下班後也會穿著火辣比基尼去泳池、海灘，艷麗的外貌與反差讓她被譽為「最美道路清潔工」，在TikTok擄獲30多萬粉絲，網路流量也為她帶來比薪水多出4倍的額外收入。

▲▼泰國27歲女子帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen）被譽為最美清潔工。（圖／翻攝自TikTok／@241262bp）

▲帕塔拉蒙雖然從事清潔工作，仍然化妝、做美甲。（圖／翻攝自TikTok／@241262bp）

根據《海峽時報》報導，帕塔拉蒙綽號「寶兒」（Bow），在曼谷宗通區（Chom Thong）做街道清潔工，每月收入約1.2萬泰銖（約新台幣1萬元）。她工作時經常化妝，去年一名年長女性批評「她只是一名清潔工」卻打扮得太漂亮，於是她在TikTok上傳一段反擊影片，沒想到一夕爆紅，至今已擄獲了33萬多名粉絲的心。

▲▼泰國27歲女子帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen）被譽為最美清潔工。（圖／翻攝自TikTok／@241262bp）

▲帕塔拉蒙下班後也享受個人生活。（圖／翻攝自TikTok／@241262bp）

帕塔拉蒙的影片通常都是一些輕鬆愉快的日常，例如一邊跳舞一邊清掃街道，找尋遺失的掃把，或是下班後換上火辣戰袍到夜店或是海邊旅遊。雖然現在已經是兩個孩子的媽，但她受訪時表示，「人們批評我在工作中化妝，但為什麼我不能在努力工作時看起來漂亮呢？」她也曾在影片中說過，自己的人生目標就是變得更美，還有盡可能更快樂。

帕塔拉蒙如今靠著網路社群流量，每個月可額外賺取5萬泰銖（約新台幣4.5萬元）的收入，她也驕傲地說「這是我父母扶養我長大的職業，所以我很自豪」。她的母親也是街道清潔工，父親則是垃圾車司機，雙親皆已退休。報導指出，TikTok在泰國尤其受到歡迎，泰國約7000萬人口，卻有4100萬名TikTok活躍用戶。

@241262bp อ้วนเท่ากับมั่นจ้ะ????#ความสุขของอรุณ #เขตจอมทอง #พนักงานกวาด ♬ เสียงต้นฉบับ - .
@241262bp ขออนุญาต ตามหา#ความสุขของอรุณ #เขตจอมทอง #พนักงานกวาด #ขึ้นฟีดเถอะขอร้อง ♬ เสียงต้นฉบับ - อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน
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