雲林爆登革熱死亡個案！　80歲婦有慢性病史...確診6天後病逝





▲防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林本土登革熱出現首例死亡個案，為80多歲女性。今（22）日新增3例確定病例，古坑鄉水碓村2例及斗六市三光里1例，皆由醫院通報確診。目前縣內經疾管署確認登革熱確診已累計239例，其中古坑鄉205例、斗六市27例、台西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉2例、斗南鎮2例及莿桐鄉1例。

衛生局表示，疾病管制署今日公布本縣本土登革熱死亡個案，為80多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病病史。8月5日因跌倒前往急診就醫NS1快篩陰性，8月9日發燒且意識明顯變差就醫住院，NS1快篩陽性確診，個案於住院期間出現血小板低下、肺炎等症狀，於8月15日因病況惡化不幸過世。

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衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。再次提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，以縮短「隱藏期」（發病至通報時間）減少病媒蚊孳生傳播風險；本縣除20鄉鎮市衛生所備有NS1快篩試劑，共有32家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑，詳情可至衛生局官網查詢（https://ylshb.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=5492&s=424035）。

縣長張麗善呼籲鄉親，民眾若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園工作者，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。而確診登革熱的民眾，請務必注意出現症狀後五天內盡量在家休養，若非必要請不要外出，並且做好自身及周遭防蚊措施，穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染到您最親近的家人或周遭的鄰居。

▲防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查。（圖／記者蔡佩旻攝）