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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憶叔叔參與823砲戰　賴清德提「四大支柱」：展現追求台海和平決心

▲▼立委參選人苗博雅陪同賴清德台北火聖廟參香。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

今為八二三戰役65週年，民進黨總統參選人賴清德23日表示，他叔叔曾參與過823砲戰，所以他非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲，今天他要向當年在823砲戰中犧牲奉獻的金門軍民同胞，以及65年來勞苦功高的國軍致敬，「謝謝您們始終站在第一線，守衛國家安全與和平」。此外，未來他將透過民主和平四大支柱，以具體且負責任的行動，向全世界展現追求台海和平的決心。

賴清德表示，每年8月23日這一天，他總會想起在金門南雄師當醫官的時光，在那一年多的時間裡，所經歷的人事物，至今仍是生命中相當重要的回憶。當然，在823的這一天，對中華民國台灣來說，更是意義重大的日子。65年前發生在金門的戰役，守護了台澎金馬的民主自由，為中華民國台灣的和平與繁榮發展，奠下基礎，但也因為823砲戰的爆發，金門承擔了戰地政務所帶來的自由限制，經濟發展也受到影響。

賴清德說，他叔叔曾參與過823砲戰，所以他非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲，今天他要向當年在823砲戰中犧牲奉獻的金門軍民同胞，以及65年來勞苦功高的國軍致敬，「謝謝您們始終站在第一線，守衛國家的安全與和平」。

賴清德透露，和平無價，戰爭沒有贏家，在全球關切台海局勢的今天，和平是世界共同的利益，包括今年的G7外長會議及剛落幕的美日韓峰會，都一再重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，更強調兩岸之間的爭議必須以和平的方式解決。

「維持台海和平的現狀不但是兩岸的共同責任，更是區域各國及全球民主國家的共同期待，任何單方面破壞或改變現狀的行為，將與全世界的利益相違背。」賴清德指出，回顧過去戰火的經歷，正是為了要彰顯和平的可貴，台灣有追求和平的決心，有實力才能帶來和平，有主權的和平也才是真正的和平。

賴清德承諾，未來他將透過民主和平四大支柱，包括「提升台灣的嚇阻防衛能力」、「強化經濟韌性及確保供應鏈安全」、「與全世界民主國家建立夥伴關係」，以及「尊嚴對等進行兩岸對話及合作」，以具體且負責任的行動，向全世界展現台灣致力於維持現狀、追求台海和平的決心。

賴清德強調，他們會繼續穩健、堅定地維護台海的和平與穩定，同時持續在經濟、科技、民主經驗上貢獻國際社會，與民主陣營的夥伴為區域的安全與繁榮一起努力。

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