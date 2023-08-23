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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

▲▼副總統賴清德。正副總統聽取行政院113年總預算案。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

《菱傳媒》今（23日）公布最新民調，民進黨賴清德來到40.99%，民眾黨柯文哲25.80%，侯友宜22.79%，這已是近期第3份賴清德突破四成的民調。民進黨團表示，根據幾份最新民調，原本被批評的年輕族群跟婦女族群部分，支持度都有往上攀升，會持續努力，選舉還有一段時間，民進黨基調非常清楚，就是期待勝選過半。

對於賴清德民調突破四成，民進黨團幹事長劉世芳表示，還是跟以往一樣一步一腳印，競選團隊分工合作，針對外界指教也用理性方式跟大家報告，過去一段時間賴清德、競選團隊跟立委候選人都非常努力，當時被批評比較多的青年、婦女族群支持度部分，但根據幾份最新民調，年輕族群跟婦女族群支持度都有往上攀升。

劉世芳指出，過去一段時間，民進黨提出並通過性平三法，確定民進黨是支持婦女、照顧弱勢政黨，青年部分，副總統也提出私立大學補助、高中職免學費也獲得行政院首肯，持續推出相關政策一向就是民進黨主張，朝這個方向前進。

劉世芳表示，中央跟地方民代也透過不同平台在網路族群、宮廟社團拜訪時，傳遞正確訊息，相信更多人知道賴清德提出的各面向時，更能夠支持賴清德可以出線。

民進黨團書記長莊瑞雄直言，以目前來看，幾位總統參選人提出政見是否清晰非常重要，賴清德針對性平議題態度非常明確，執政黨也在國會迅速回應，立法院也做出一致決定，這都讓外界看到賴清德的態度，對於青年朋友部分，賴清德提出關懷私校學生，其他候選人也很清晰地提出反對看法。

莊瑞雄表示，歡迎每個候選人提出清楚的未來願景，讓民眾比較看看對誰的政見跟願景買單，從現在民調來看，賴清德很清晰的提出政策願景、受到肯定，但選舉還有一段時間，民進黨基調非常清楚，就是期待勝選過半，包含總統得票率跟國會都要過半，往這樣的目標穩健前進，所有目標都是鼓勵跟政策制定參考。

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