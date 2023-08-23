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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭、侯拋金門政見　民進黨：是否認同九二共識、一中原則？

▲▼侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘昨相繼前往金門，各自提出金門政見互別苗頭。民進黨發言人張志豪今（23日）表示，侯友宜提出兩岸客貨樞紐、醫療專區等政策，但必須先回答「是否已經先認同中國所框架的九二共識、一中原則？」

郭台銘昨天率先拋出拿2000萬美金成立「金門和平倡議基金會」，侯友宜則提出「推動金門與對岸的通電通氣」、「打造金門成為兩岸客貨樞紐」、「影視文化城」、「兩岸醫療專區」、「金廈大橋公投」、「提升金門軟實力」6大政策。

對此，張志豪今天上午在民進黨中央記者會後答覆媒體提問說，民進黨主席賴清德過去針對兩岸主張，一直都是確保對等尊嚴的原則，在兩岸的交流上，民進黨也強調應該要健康永續，在確保對等、尊嚴的原則下，持續保持雙向互動與交流，不過，民進黨也不禁要質疑侯友宜：他提出兩岸客貨樞紐、醫療專區的政策，是不是已經先認同中國所框架的九二共識、一中原則？

張志豪強調，這是侯友宜現在作為國民黨總統參選人，必須要先回應外界質疑的部分，特別是他在6個主張裡面，所謂兩岸客貨樞紐、醫療專區等政策，「侯友宜先生，請務必先回答，你是不是已經先認同中國所框架的九二共識跟一中原則？侯友宜先生必須要回應外界的質疑」。

對於郭台銘，張志豪表示，郭台銘要先面對外界對他的非常多質疑，但在此不再贅述，特別也就是，跟侯友宜一樣的問題，其主張是不是都奠基在中國所框架的一中原則之下？

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