「賴蕭配」最合適？　他點名2副手人選：會讓侯柯郭更顯得可笑

▲外界十分看好「賴蕭配」的組合。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，藍綠白總統參選人皆就定位，外界也在猜測其副手人選，其中，綠營各界都在期待民進黨總統參選人賴清德能和駐美代表形成「賴蕭配」。對此，作家吳祥輝22日則在臉書分析，選舉的主副搭配宜以和競選對手為主要考量，他的建議人選是立法院長游錫堃或行政院長陳建仁，在他們面前，其他參選人更顯得輕薄可笑。

「我從來就沒有把蕭美琴納入考慮」，吳祥輝表示，雖然賴蕭配對選票或有助益，但蕭美琴在美國扮演的角色是歷史性的，一位可能有里程碑貢獻的人，突然嘎然而止，消失在重要的國際外交舞台，這是莫名其妙的人才調度，如果當選，還要繼續消耗在至少四年的致詞剪綵中，實在是台灣人民的損失。

吳祥輝指出，在考量男女配的既定印象上，前文化部長鄭麗君也是常被提到的人選，他也從不這麼想，他認為，雖然賴鄭配可能對吸引女性選票有利，但是就形象組合而言，兩位都是文質彬彬，互補性不強，選舉的主副搭配宜以和競選對手為主要考量。

因此，吳祥輝建議，副手人選可找游錫堃或陳建仁，他分析，他們兩位的任何一位都具有高感度，都當過首長、行政院長，歷練豐富，都是傑出的從政人士，社會公信力都很強，且他們都能強化賴清德的形象厚度，讓賴更顯份量，也都是總統蔡英文可接受、可信賴的人，他直言，在他們面前，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲甚至鴻海創辦人郭台銘三人就更顯得輕薄可笑，「他們的副手跟游陳相比，就是什麼比什麼？沒比，不必比，結束。」