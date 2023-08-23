大家都是朋友！　柯文哲：願與郭台銘喝咖啡「輕鬆一點」

記者袁茵／台北報導

今為八二三戰役65週年，民眾黨總統參選人柯文哲未赴金門與國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘碰面，選擇到台北忠烈祠獻花。被問到為什麼沒有去金門？柯文哲稱不贊成去「攪和」；但至於郭台銘想約喝咖啡，柯文哲說大家都是朋友，「喝咖啡都可以」、「沒什麼條件」。

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲23日上午10時到台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，只見紀念活動10時才開始，但柯文哲早在40分左右就提前抵達，並率領諸多黨員，包括秘書長周台竹、柯辦競選總幹事黃珊珊，以及立委邱臣遠、賴香伶，還有台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪與新北市議員陳世軒等人都親自到場。

而柯文哲結束獻花致敬儀式後，到忠烈祠門口進行媒體訪問。被問到此次為何沒去金門，選擇在台北忠烈祠？柯文哲表示，紀念八二三砲戰，是要謝謝當年為國犧牲的國軍將士，「我覺得它就是一個紀念活動，不需要搞成好像選舉造勢活動，所以我個人是不太贊成去『攪和』，何必在跟大家混在一起？」

媒體追問，所謂「攪和」是不是避免見到郭台銘？柯文哲直言，「不是啦！我覺得還是那句話，八二三紀念是要感謝當年台灣戰爭英雄，怎麼變成好像⋯我是不希望扯上跟選舉有關，所以避開。」

另外，關於郭台銘一直想約喝咖啡，是否要郭先退一步才有喝咖啡的可能？柯文哲則說，「不用啦！喝咖啡都可以。」只自己發現一週行程都塞滿了，他也提醒幕僚不要在一週以前就把行程塞滿，完全沒有轉圜空間，「喝咖啡，我跟你講，大家都是朋友，本來就沒什麼條件，輕鬆一點就好。」