侯友宜「拿香跟拜」金廈大橋　柯文哲：大家會跟進好的主張

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲過去主張蓋「金廈大橋」，並要把金門設為和平試驗區；而國民黨總統參選人侯友宜22日也在金門提出6大政策，其中就有金廈大橋公投、兩岸金門示範區，被外界認為是拿香跟拜。對此，柯文哲直言，好的主張當然大家會跟進，這沒有問題，且也認為金門是兩岸和平試驗的好地方。

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲23日上午10時到台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，紀念活動10時才開始，但柯文哲40分左右就提前抵達，並率領諸多黨員，包括秘書長周台竹、柯辦競選總幹事黃珊珊，以及立委邱臣遠、賴香伶，還有台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪與新北市議員陳世軒等人一同致祭。

結束獻花致敬儀式後，柯文哲到忠烈祠門口接受媒體訪問。針對侯友宜22日喊話成立「新三通」並主張金廈大橋公投，柯文哲表示，這都是可以做的，純粹從通水、通電、通油、通氣和處理垃圾來看，其實金廈大橋可以對整個金門生活品質有所改善，如果在金門公投的話，金廈大橋一定會過，這沒有問題，只是牽涉到台灣跟大陸怎麼相處的問題。

柯文哲認為，金門不失為一個兩岸雙方試驗的良好區，因為距離夠近，也不影響大家本體，「我每次說政治跟社會制度，也是需要做點實驗，金門大概是一個和平試驗的好地方。」

媒體追問，有人認為侯友宜的金廈大橋公投主張是在拿香跟拜？柯文哲直言，「好的主張，當然大家會跟進，這沒問題。」