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主張降低兩岸惡意螺旋　柯文哲：不預設政治前提展開對話

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

今為八二三戰役65週年，民眾黨總統參選人柯文哲赴台北忠烈祠緬懷戰役勝利65周年。柯文哲表示，他主張降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利。在此之前，他也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識，發展經濟、觀光、創造談判條件。此外，他也會務實規劃國軍訓練內容，實踐國防預算占GDP3%的里程碑。

柯文哲表示，今適逢八二三戰役勝利65周年紀念日，當年守護中華民國的戰爭英雄，有些已身殉、有些早已年邁。但戰爭的反思，不該隨著時間而淡忘甚至遺忘，所以他特別率領民眾黨的同仁來到忠烈祠，向英靈獻花與追思致敬。

柯文哲憶及，1947年8月23日開始，連續四十四天，中共向金門列島發射了四十八萬顆砲彈，當年浴血抵抗的戰士們回憶，每天夜晚是砲擊最猛烈的時候，砲火幾乎把整個金門照亮，所有人警戒著、不得安寢，就睡在壕溝裡，戰士不斷補給、反擊，溫度高到砲管卡住、還要灑水降溫。八二三不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的時代精神，至今戰火的印記還牢牢刻在金門的石牆上。

柯文哲說，不只金門，馬祖也因戰地政務的重責大任，全民皆兵，管制森嚴，海邊不能去、籃球不能打，望遠鏡、收音機、汽車都是違禁品。為了確保國家安全，金馬人民很長一段時間為國家做出犧牲與奉獻。1992年11月7日戰地任務解除，金馬生活才終於回歸自由，但撤軍讓金馬居民的經濟受到不小衝擊，中央如何協助金馬的經濟發展是一個重大議題。金馬因為地理環境與天然資源的限制，需要中央政府協助供給水電、網路、交通、醫療等資源，更需要拓展更多經濟發展機會，改善金馬人民的「生活品質」，台澎金馬俱為一體，方能促進團結。

「我主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利。」柯文哲強調，在此之前，他也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識，並發展經濟、觀光、創造談判條件。此外，他也會務實規劃國軍訓練內容，打造具有專業、實戰、科學、先進訓練的軍隊，建立足以維繫和平的國防嚇阻力，實踐國防預算占GDP3%的里程碑，同時透過全民國防與實戰演習建立全國一致的防衛意識，備戰不畏戰，立場絕對堅定，外交保有彈性，這才是確保和平的唯一途徑。

柯文哲表示，在八二三砲戰六十五周年這一天，在所有陣亡將士前，都應飲水思源 ，感謝當年戰士們的熱血打下自由的屏障，感謝前人胼手胝足充實自由美好的民主家園，在眾多陣亡將士前，再次看見和平的代價。台澎金馬一體，現代戰爭的殺傷力與影響絕對不會只有外島居民需承受，大家應該在民主、自由的價值中互相理解、建立共識，才能擁有足夠堅韌的抗體，抵禦所有來自外部的侵擾與分化。過去，金馬在前線守護台灣，未來，國家為金馬拚經濟，人民團結、台灣自主、經濟發展、邁向兩岸和平。

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關鍵字：

柯文哲八二三兩岸關係

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