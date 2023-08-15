「萊劑比搖頭丸毒250倍」挨批造謠　反萊豬醫要陳時中賠100萬吞敗

▲因反萊豬成名的精神科蘇偉碩，不服衛生福利部告發他造謠，反控時任衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅、連帶求償100萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

精神科醫師蘇偉碩2020年反對進口含萊克多巴胺的美國豬肉，公開指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」等語，衛生福利部告發他涉嫌造謠，事後查出蘇男引用的國外論文本身數據出錯，蘇男獲不起訴後，反控時任衛福部長陳時中與食品藥物管理署長吳秀梅連帶求償100萬元，並喊話「小民易虐、天理難容」，台北地院審結，今判蘇男全部敗訴，可上訴。

蘇偉碩今沒到庭聆判，他接受《ETtoday東森新媒體》採訪表示，對此一判決結果並不意外。但國家中央機關首長竟然以憲法保障人民監督政府的言論自由當作保護傘，「我深感不屑與不服」，會在收到判決書後，委任律師正式提起上訴，堅持到底。

本案源於2020年8月間，總統蔡英文代表政府宣布隔年（2021年）元旦起，開放進口含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺美國豬肉，朝野為此爭論，常PO文強調萊劑危害性、被稱為「反萊豬醫師」的蘇偉碩，2020年10月間應邀在立法院公聽會專題報告，指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」、「並非不吃萊豬就沒事，光是呼吸就可能會吸到（萊劑）」等語，引發軒然大波。

衛福部2020年12月告發蘇偉碩涉犯《食品安全衛生管理法》散布謠言罪嫌，外界也質疑蘇男涉嫌為了立場而刻意灌水文獻數據，但事後發現蘇男引用的2017年國外研究報告論文本身誤植小數點，造成數據相差1000倍，蘇PO文澄清萊克多巴胺毒性僅為搖頭丸MDMA的1/4。高雄地檢署偵辦認為蘇男發言雖不夠嚴謹，但非全然惡意，2022年6月將蘇男不起訴。

蘇偉碩自認委屈，2022年7月向台北地檢署控告陳時中、吳秀梅涉嫌誣告，檢方偵辦認為衛福部澄清蘇男的錯誤言論，目的是防止引起民眾誤解與恐慌，並非無緣無故告發蘇男，今年（2023年）2月將陳、吳2人均不起訴。

蘇偉碩另提本件民事訴訟，主張陳時中、吳秀梅以衛福部之名告發他、用新聞稿批他「危言聳聽」，加上陳時中對媒體說他「若認錯可考慮不提告」、吳秀梅受訪指稱「食藥署一再發新聞稿澄清，一直有告訴他（指蘇偉碩）那是錯的（指數據）」等語，都害他被大眾誤認為故意造謠，因此要求陳男2人連帶賠償精神慰撫100萬元。

蘇偉碩本案出庭受訪說，引用2017年發表在國際期刊的這篇論文本身出錯，他「也不是有心的啊！」衛福部卻說他散布謠言、要他修改，他出庭前上網查到這篇論文還在，錯誤數據也還在，他質疑衛福部「怎不敢去叫洋人更改！卻來欺負我們小老百姓！」他奉勸衛福部：「小民易虐，天理難容！」他堅持要陳、吳2人個人賠償而非國賠，「我不要花納稅人的錢來賠我」。