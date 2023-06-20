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社會 社會焦點 保障人權

菸防法修正通過「買嘸合法加熱菸」　2百人上國健署抗爭

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法修法上路，但是民眾卻沒辦法買到加熱菸，讓許多民眾感到不滿，超過2百位民眾20日聚集國民健康署前抗議，希望菸害防制法修法後，加熱菸能夠得到重視以及關愛。陳抗民眾頂著烈日，還有人穿綠巨人浩克服裝，其中有2位民眾身體不適，由其他人攙扶休息。

菸害防制法修法至今已經屆滿3個月，民眾卻沒等到加熱菸上市，質疑國健署未依法行政有民眾20日上午號召2百人到國健署前表達不滿，資深媒體人彭華幹也到場聲援力挺，痛批「國健署根本就是在畫大餅」。

▲▼加熱菸滿不到，2百民眾上街頭表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲加熱菸滿不到，2百民眾上街頭表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭華幹指出，若以新法上路的3月22日當時間點，之前攜帶加熱菸被海關扣關的民眾，想取回花錢購買的加熱菸品，要花2百萬才能領回。彭華幹怒斥，誰有財力或是意願，花這樣的錢去領回頂多幾千元的加熱菸品，3個月申請領回的期限將至只能看著加熱菸被銷毀。

他說，更扯的是，3月22日之後，有合理需求的民眾因為在國內無法買到加熱菸，冒險從國外攜帶入境，導致被海關查獲，不但物品被沒收，還要被處以5萬到500萬元的罰鍰，這樣過程難道不是官逼民反？所以才會有這麼多人走上街頭表達不滿。

▲▼加熱菸滿不到，2百民眾上街頭表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2百民眾上街頭抗議買不到加熱菸，有2民眾扛烈日曬中暑。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警中正一分局也動員警力前往現場，所幸整起抗議活動算和平落幕，但其中有2人因上午天氣炎熱，導致在戶外陽光下太久又沒有補充水分，有中暑情況，也在同伴攙扶之下到旁邊稍作休息。

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