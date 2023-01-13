菸防法通過「大專全面禁菸」　教部提4大配套：研擬無菸校園策略

▲菸害防制法修正草案昨三讀通過，大專院校全面禁菸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

被列為本會期重大法案的《菸害防制法》修正案昨（12日）三讀通過，內容明訂大專院校全面禁菸等重點，但目前仍有部分大學設置吸菸區，教育部表示，現行大專校院健康促進計畫已將菸害防制（無菸校院）列入必辦議題，目前148所大專校院中，有76校（51%）為無菸校園，教育部將提出四大配套作為，包括召開大專校院無菸校園工作會議，並成立學者專家輔導諮詢小組，研擬無菸校園策略。

《菸害防制法》修正案昨天三讀通過，內容明訂：大專院校全面禁菸、加熱菸及其載具納管、菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物（加味菸）、禁菸場所抽菸罰則加重、菸品包裝警示圖文不得低於50％、購買菸品與加熱菸的年齡從原先規範的18歲提高到20歲。

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不過，台灣青年民主協會指出，清華大學、中央大學、中正大學與東吳大學等大專院校，為了保障吸菸者權利，也不影響他人而設置吸菸區，這次修法將校園全面納入禁菸場所，沒有任何吸菸區的排除條款，這樣立法過於顢頇，也壓縮吸菸者合理的吸菸空間，執行上預見將會遇到問題，在法案三讀後，各大專院校原已設有的吸菸區是否自動失效，衛福部和教育部應該更明確說明。

教育部則表示，根據菸害防制法第47條規定「菸害防制法施行日期由行政院定之」，依據修法說明，大專校院全面禁菸規定，將由行政院訂定施行日期，而現行大專校院健康促進計畫已將菸害防制（無菸校院）列入必辦議題，目前148所大專校院中，有76校、佔51%為無菸校園。

因應菸害防制法修正，教育部指出，將會進行四大配套作為，包括召開大專校院無菸校園工作會議，成立學者專家輔導諮詢小組，研擬無菸校園策略，修正大專校院菸害防制工作指引，並持續補助大專校院健康促進計畫。