菸防法修法三讀通過　林為洲：新興菸品不是無法可管

▲《菸害防制法》三讀通過，朝野立委合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

《菸害防制法》今（12）日三讀通過，明訂禁電子煙、嚴管加熱菸及其載具，禁止促銷與廣告，禁止郵購、電子購物等方式販賣，禁止營業場所免費供應菸品等規定，對此，國民黨立委林為洲表示，菸防法逾15年未大修，面對新興菸品來勢洶洶，本次修法補強現行法律不足之處，新興菸品的出現再也不是無法可管。

菸防法本次修法6大重點包含，禁電子煙、嚴管加熱菸及其載具；禁止促銷與廣告；禁止郵購、電子購物等方式販賣；禁止營業場所免費供應菸品；未滿20歲不得吸煙；吸菸有害健康的警示圖文，標示面積不得小於50%。

根據國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生、高中職生電子煙使用率分別由107年1.9%與3.4%上升至110年3.9%與8.8%，合併計算青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至6.6%，短短3年時間快速倍增，顯見電子煙氾濫已對青少年形成嚴重的健康危機。

林為洲指出，未成年容易接觸到新興菸品，因此菸防法修法有必要性與迫切性，菸防法於去年5月他擔任衛環委員會召委時予以排審，中間歷經5次朝野協商（111年10月28日、12月16日、12月29日、112年1月4日、1月10日），積極排審的目的只有一個，那就是杜絕菸品危害健康。

林為洲表示，本次修法重點雖然稱不上最好，但起碼符合社會大眾的期待，反菸為全民共識，新興菸品的出現再也不是無法可管，未來也將督促政府落實條文內容。

