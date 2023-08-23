接月薪11萬副執行長挨轟　林飛帆親回應：未接到詢問

▲林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前副祕書長林飛帆因傳將接任台灣民主基金會副執行長，月薪可能達11萬多元，比他在黨副秘書長任內的9萬薪水更高，遂引發關注。對此，台灣民主基金會說明，目前尚未正式約詢相關人事，而林飛帆23日也回應，自己並未接到相關詢問。

林飛帆先前因遭控性騷擾案吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，仍退出台北市第三選區（中山北松山）立委選舉，低調一段時間後，卻被爆出可望於近期接任由外交部捐助的「財團法人台灣民主基金會」專任副執行長一職；而根據該基金會公開資訊，現任專任副執行長月薪達11萬餘元，若比照該薪資待遇聘任，較過去民進黨副祕書長職務的月薪9萬元更高。

林飛帆說，他曾經有機會擔任執政黨的副秘書長，近身的和總統蔡英文以及一個專業的執政團隊一起工作，學到很多，也更清楚這個國家面對的各種挑戰，他很感謝能有機會近距離參與國家治理的過程，並且謝謝所有支持的人，但他也知道，只要是在公共場域一天，無論是到台前參選，還是在幕後做幕僚，都會面對各種指教、臆測、期待或鼓勵。

對於該基金會人事案，林飛帆指出，實際上，到目前為止，他未接到詢問。

台灣民主基金會早前則說明，林飛帆是民主基金會董事，對於相關會務多所幫助，也致力推動台灣民主，人權的國際合作。至於相關報導人事目前並未有正式約詢，而基金會若有人事調整，循例將會在定案後公布。