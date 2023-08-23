掛合體看板準備歸隊？侯友宜、陳玉珍十指緊扣　喊「在野團結打贏勝仗」

▲侯友宜、陳玉珍出席八二三砲戰65周年紀念和平祈福活動 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／金門報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日在金門出席八二三砲戰65周年紀念和平祈福活動。會場入口及舞台上均可見到立委陳玉珍與侯的合體看板，陳玉珍在致詞時大讚侯友宜說，這兩天與侯「近距離相處」發現他雍容大度、認真實在，大家一定要在明年的選舉團結一致，一起贏得最後的勝利。

侯友宜今與地方人士以及金門縣黨部進行餐敘，陳玉珍全程跟緊緊，活動現場也掛出「珍愛金門侯兩岸和平」看板，似乎已有歸隊徵兆。兩人在活動現場也做出十指緊扣大喊加油畫面。

陳玉珍提到，這兩天近距離與侯相處，覺得侯友宜是一個大度的人，寬宏大量，認真實在。這幾年大家都說她是中華民國女戰神，但她心裡常常很難過，藍軍的票在立法院就是少，所以明年選舉要拚立法院國民黨席次過半。

針對總統選舉方面，陳玉珍表示，他跟侯市長講，藍軍、在野陣營一定要努力整合，「侯市長非常雍容大度，做人做事有政績非常實在，現在的民調就是民進黨努力打壓侯友宜」，但也因為國民黨強大所以會被打壓，但不管怎麼樣要堅定信心，因為明年的這場選舉真的是戰爭跟和平的選擇，希望明年選舉要團結一致，繼續努力讓國民黨贏得最後的勝利。



