金門演說遭基進黨員鬧場嗆「賣台」　郭台銘喊冤：這對我不公平

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海創辦人郭台銘今（23）日赴金門縣議會發表演說，豈料卻遭台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺鬧場。郭事後對此表示，演說稿跟影片是他精心準備，如果媒體因為鬧場而不報導，這對他不公平。郭台銘辦公室隨即發表3點聲明，強調台灣是個多元民主的社會，有不同的意見，是很正常的事；而民主的可貴，正在於容忍不同的意見。

▲郭台銘金門議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

郭台銘今早10時30分在金門縣議會發表演說，豈料卻遭楊佩樺鬧場，她數次大吼「郭台銘為什麼要賣台」，並與現場民眾及工作人員爆發口角及肢體衝突，郭的演講立即失去焦點。

針對演說恐怕失焦，郭台銘表示，希望今天的媒體報導要幫忙平衡一下，因為這份演說稿從昨晚9點半回去改了好幾版，連同演說稿及影片在內，都是他精心所準備，就是希望在八二三砲戰的今天，喚起世人重視兩岸和平。郭因此感慨，如果媒體都不報導他的講話，卻報導一個鬧劇，「這對我不公平！這對一個希望和平的人民不公平！」。

郭台銘懇託媒體們，希望幫他均衡一下，不要讓一個鬧劇造成一個金門和平宣言的失焦，「這對我來說是滿大的壓力。」隨後郭辦也發表3點聲明：

1、民主的可貴，正在於容忍不同的意見。

2、台灣是個多元民主的社會，有不同的意見，是很正常的事。

3、民主自由的生活方式，就是台灣老百姓最在乎的事；北京當局必須了解，文攻武嚇是無法贏得台灣民眾的心！