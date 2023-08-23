八二三戰役65週年　朱立倫提：加強國防＋交流對話「2D戰略」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

今為八二三戰役65週年，國民黨主席朱立倫23日表示，國民黨堅持「加強國防」與「交流對話」並重的「2D戰略」，備戰而不求戰。透過增加台灣自我防衛的實力，以及用交流對話避免誤判來確保中華民國的穩定發展，給下一代永續安全的未來。國民黨總統參選人侯友宜昨日在金門提出六大具體主張，要將金門打造為「兩岸經貿示範區」，讓過往的歷史戰地金門重新成為區域和平繁榮的起點，這正是當前兩岸及國際社會迫切需要的和平願景，國民黨更有經驗與能力做到。

朱立倫表示，今天是八二三砲戰65周年，我們不會忘記當年犧牲性命，英勇捍衛中華民國的國軍將士，更不會忘記經歷了烽火歲月的金門，在前線同島一命抵禦砲火，換得台灣本島免於戰火波及，中華民國才得以在和平穩定的環境下，創造舉世傲人的經濟奇蹟，持續點亮華人的民主燈塔。

朱立倫指出，上一代人奮鬥而來的和平維持不易，逐漸走向兵凶戰危的現狀絕不應繼續，這一代人更會銘記和平的可貴，以耐心有原則地和對岸互動，把握兩岸從「交惡對抗」，重新回到「交流對話」的可能，絕對不能讓金門軍民、國軍將士的汗水與鮮血白流。他說，和平是所有人的共同心願，從台灣海峽的那一頭到這一端，再望向更廣闊的太平洋，絕大多數的民眾與政府都連成一片，同樣反對台獨並造成區域動盪麻煩製造者的朋友，都應共同為和平而團結起來。

朱立倫透露，在交惡對抗的惡性循環中，和平就像走鋼索一樣危險。在當前區域局勢緊繃、經貿情勢不穩的情況下，各方誤判導致擦槍走火的風險驟升，無論是台灣或區域都需要回到一個低風險、有護欄的「和平現狀」。而國民黨當前的歷史任務與角色，就是重新扮演穩定區域和平的中道力量，以務實穩定的兩岸及外交政策，為台海、區域及世界築起護欄、帶來和平，並以台灣的靈活創意與過往治理經驗，為兩岸及區域經貿局勢重啟活路、共享繁榮。

朱立倫坦言，國民黨堅持「加強國防」與「交流對話」並重的「2D戰略」，備戰而不求戰。透過增加台灣自我防衛的實力，以及用交流對話避免誤判來確保中華民國的穩定發展，給下一代永續、繁榮、安全的未來。國民黨所正式推出的總統參選人侯友宜，昨日更在金門提出六大具體主張，要將金門打造為「兩岸經貿示範區」，讓過往的歷史戰地金門重新成為區域和平繁榮的起點，這正是當前兩岸及國際社會迫切需要的和平願景，國民黨更有經驗與能力做到。

「國民黨堅定捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，這是我們對全體國人最莊嚴的承諾，對國際社會最誠摯的宣示。」朱立倫表示，過去「同島一命」成功捍衛了中華民國、保衛台灣、建設台灣，乃至於有民主台灣及和平台灣，但當前的執政黨卻掏空台灣，使台灣陷入兵凶戰危，簡直是對台灣人「謀財害命」，國民黨絕對不會坐視不管，更會挺身而出，再次為捍衛中華民國、為守護寶島台灣而奮戰到底。

朱立倫強調，在八二三砲戰65週年的今天，這個重要的日子，大家不只共同銘記歷史，更應該要團結一致達成政黨輪替、重返執政的目標，才能真正找回民主與和平的台灣，真正實現區域的和平繁榮。