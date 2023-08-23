侯拋打造金門成「兩岸經貿示範區」　朱立倫：國民黨有經驗與能力做到

▲侯友宜、朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜昨在金門拋出6大主張，欲將金門打造成「兩岸經貿示範區」。對此，國民黨主席朱立倫今（23日）在臉書表示，這正是當前兩岸及國際社會迫切需要的和平願景，國民黨更有經驗與能力做到。

2023年是823砲戰65週年，侯友宜22日至23日到金門出席相關紀念活動，並在期間拋出6大主張：一、回應金門民生需求，推動通氣、通電；二、建設金門成為人流、物流的兩岸客貨樞紐；三、打造金門成為影視文化城，發展戰地觀光2.0。四、開闢金門做為兩岸醫療專區；五、推動「金廈和平大橋」公民投票；六、發展金門與東南亞國家僑民的鏈結，成為前進東南亞市場的「僑」頭堡。

侯友宜說，過去的金門是戰地最前線，未來的金門將是和平繁榮的起點，打造金門成為「兩岸經貿示範區」，是他的承諾。

對此，朱立倫23日在臉書表示， 侯友宜 昨在金門提出6大主張，要打造金門成為「兩岸經貿示範區」，讓過往的歷史戰地金門重新成為區域和平繁榮的起點，這正是當前兩岸及國際社會迫切需要的和平願景，國民黨更有經驗與能力做到。

朱立倫也強調，過去「同島一命」才成功捍衛了中華民國、保衛台灣、建設台灣，乃至於有民主台灣及和平台灣，然而當前的執政黨卻掏空台灣、使台灣陷入兵凶戰危，簡直是對台灣人「謀財害命」，更危害區域和平。國民黨絕對不會坐視不管，更會挺身而出，再次為捍衛中華民國、為守護寶島台灣而奮戰到底。