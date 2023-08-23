「台灣阿銘連署規劃」曝光　他揭郭台銘準備800台傳真機連署

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近來力推「主流民意大聯盟」，持續積極布局2024總統大選，但他目前仍未明確宣布參選。民進黨台北市議員洪健益22日曝光一份「台灣阿銘連署規劃」表格，直指今日（23日）下午郭台銘要到台北市信義區一座廟宇開座談會，現場也會有一些里長參與，而且郭已經準備好將近800台傳真機，為連署備戰。

▲台灣阿銘連署規劃。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

洪健益22日在三立政論節目「鄭知道了」公布一份台灣阿銘連署規劃表格，上頭有5個欄位，分別為可協助連署站的單位、聯絡人姓名、聯絡人電話、預計可協助人數、備註。他提到，郭台銘最近動作頻頻，據說23日下午會前往信義區一座大廟宇開設座談會，現場會有一些里長參與，現在郭的第一波動作就是找有誰願意幫忙做連署站。

▲郭台銘（右2）近來力推「主流民意大聯盟」。（圖／記者陳煥丞攝）

洪健益接著提到，郭台銘除了用連署的方式，他還有人，也就是鴻準精密工業股份有限公司的資深副總，此人原則上就是郭的分身，會事先跟里長聯絡溝通，「那很清楚的這些動作起來，代表郭台銘從8月23日一直到現在，說9月3日要公布，其實我個人認為，他除了在凌遲國民黨以外，說真的，他參選的正當性越來越高」。

此外，洪健益透露，郭台銘已經準備了將近800台傳真機，為連署做準備。

至於是否會參選2024總統大選，郭台銘至今仍未正式宣布，他22日飛往金門參加活動，國民黨總統參選人侯友宜也恰好前往金門，雙方並未碰面。而郭台銘被問到回台灣是否會與侯友宜見面，他僅回應，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」。