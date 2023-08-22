館長願下跪「求郭柯侯合作」查8年弊案　苦苓酸：你爸媽白生你了

▲館長在直播中喊話，願下跪求「郭柯侯合作」。（圖／翻攝自館長直播）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前引用三隻小豬的故事，呼籲國民黨、民眾黨等在野陣營應該合作，對抗民進黨參選人賴清德這一頭「大野狼」。對此，館長陳之漢在直播中直言，若郭柯侯願意合作，他給3人下跪都沒問題，不料一番話卻引來作家苦苓嘲諷，「你的爸媽真的白生你了」。

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▲郭台銘向侯柯喊話，在野勢力應該合作。（圖／記者林敬旻攝）

館長陳之漢近日在直播中評論時事時，提到郭台銘希望民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜能談合作一事，他表示願意下跪換柯、侯、郭三人合作，他說，「看看郭台銘、侯友宜跟柯文哲的操作，我真的很煩惱，我別說插手，連插根毛都差不進去，實在很想把三位叫過來，我給他們下跪都沒關係」。

館長直言，「我求求你們，你們這3個人我求求你們，拜託你們不要鬧了，我真的很想跟他們講，你們可不可以先學學民進黨，先一個人下來，我們把光電綠能、高端疫苗，把他們拿的標案，把這8年他們做的事一次查完，抓他們去關」、「我跟他們三個下跪，他們願意，我沒有關係，男兒膝下有黃金，這不重要」。

▲作家苦苓在臉書酸館長。（圖／翻攝自苦苓臉書）

針對館長的言論，作家苦苓21日在個人臉書批評館長，「男兒膝下有黃金，除了跪上天、跪父母，對誰都不該下跪」、「竟然有人為了那『三隻小豬』願意下跪，你的爸媽真的白生你了」、「還不如留著你軟趴趴的膝蓋，去跪最想斗內給你的共匪」。