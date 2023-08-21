日本小鋼珠店停車場陷火海！濃煙直竄　至少100輛車被燒毀

▲日本神奈川縣小鋼珠店停車場大火。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本神奈川縣厚木市一棟立體停車場在20日下午突然起火，由於停車場緊鄰小鋼珠店，因此店家緊急疏散顧客，從網路上曝光的畫面可以看到，陣陣濃煙不斷冒出，火勢相當驚人，消防員花了4小時才控制火勢，預估有超過100輛車被燒毀。

綜合外媒報導，神奈川縣厚木市連鎖小鋼珠店「丸漢厚木分店」相連的立體停車場，在21日下午2時45分左右突然失火，根據報案男子指出，當時停放在二樓的車輛起火，過沒多久火勢和濃煙就開始蔓延，從網路上曝光的畫面可以看到，黑煙不斷從停車場內竄出相當驚人。

附近住戶表示，不斷聽到爆炸聲響，小鋼珠店也立刻疏散了店內的客人。當地消防隊出動20輛消防車，花了近4小時才將大火撲滅，警方表示，儘管沒有任何人員受傷，但估計有超過100輛車被燒毀，損失相當慘重。

初步調查結果顯示，應該是一輛停放在二樓的車輛起火後，火勢逐漸蔓延到其他車輛，才會迅速燃燒，目前有關單位正在進一步調查事發原因。