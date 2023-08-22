　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「台獨帶來深重災難」　宋濤：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇

▲▼ 第十四屆津台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

「第十四屆津台投資合作洽談會」今（21）日在天津舉行開幕儀式，本屆邀請台灣政商界高層、行業公會和重要台企負責人、全國台企聯、在陸台青等，兩岸共計300多人參與。談及兩岸情勢，大陸國台辦主任宋濤致詞時再視指出，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，台獨只會帶來深重災難，是走不通的絕路。」

本屆「津台投資合作洽談會」於8月21日至24日在天津舉辦，主題為「新理念、新格局、新動力」，大陸方面出席嘉賓有天津市委書記陳敏爾、大陸國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍、天津市長張工；台灣方面代表出席有國民黨前代理主席林政則、中常委劉大貝、呂學樟、全國台企聯會長李政宏。

談及台海現況，宋濤強調，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，歷史已經並將繼續證明台獨嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。」

宋濤指出，希望廣大台胞堅持一個中國的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手同心，共同維護台海和平穩定。

▲▼ 第十四屆津台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十四屆津台投資合作洽談會 。（圖／記者任以芳攝）

針對兩岸經濟交流期望，宋濤致則指出，大陸經濟持續恢復，總體回升向好高質量發展扎實推進。上半年GDP同比增長5.5%，社會消費品零售總額同比增長8.2%，固定資產投資同比增長3.8%，第三產業增加值同比增長6.4%。這一系列的指標說明大陸經濟恢復速度領先，全球主要經濟體長期向基本業務沒有改變。

宋濤表示，大陸正在加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合。新一代的訊息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為新的增長引擎，這都為兩岸經濟合作提供了新的機遇和更廣闊的空間。希望廣大台胞台商堅定信心，扎根大陸發展，充分把握中國式現代化的機遇。

談到大陸方面近期對台政策，宋濤說，「習近平總書記強調，始終尊重關愛造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩個領域融合發展。全面對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，秉持兩岸一家親的理念，傾聽兩岸同胞要和平要發展，要交流，要合作的主流民意，用心用情用力為台胞辦實事、做好事、解難事。」

宋濤進一步舉例，大陸方面也努力推動小三通客運航線部分部分復航，鼓勵支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航班航線，關心台灣農漁民申請為恢復台灣多項農漁產品，對收入提供幫助，大幅提升台灣民眾使用大陸移動支付的便利性和體驗，為台青來大陸學習實習就業創業提供服務，搭建平台。

▲▼將舉辦重點項目簽約儀式，大成集團、敏實集團、南僑集團等企業集團集中進行新建項目、增資項目簽約，共19個項目投資額達49億元人民幣。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十四屆津台會簽約啟動儀式  。（圖／記者任以芳攝）

最後，宋濤重申，大陸國台辦將一如既往的支持天津擴大對台交流合作，深化兩地的融合發展，繼續助力天津發揮自身的優勢，以高質量發展推動金牌合作取得新突破新進展。

本屆「津台投資合作洽談會」是三年疫情結束後，首次盛大舉行線下活動，分為7大類11項活動，有三個特點。一是充分展示津台融合發展成果。天津經濟呈現持續向好的發展勢頭，獲得重要台企關注，來津投資和增資擴產。

據了解，活動舉辦重點項目簽約儀式，大成集團、敏實集團、南僑集團等企業集團集中進行新建項目、增資項目簽約，共19個項目投資額達49億元人民幣。

ET快訊
七夕小心分手！「全台12大情侶禁地」曝光
美女主播宣布懷孕！　甜靠老公曬超音波照
快訊／賴品妤怒了！　嗆「請去檢舉、告發」
3台灣女星老公都叫AKIRA　網羨：叫這名都娶到女神
LIVE／吳怡霈嫁了！老公也叫Akira 　七夕7大禁忌竟不
吳怡霈結婚　日本老公AKIRA身分起底！
26歲男遭堆高機擠死！　卡在鐵柱上
國台辦主任：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇
北市「國高中職晚1周放寒假」　家長跳腳：機票已經買好了
身分證秀出來！「這年出生」免費喝手搖飲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

吃飯一半被捅6刀亡！21歲男「見女網友」遭圍毆追殺　前任吃醋行兇

「台獨帶來深重災難」　宋濤：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇

離摘牌下市剩1個月　恆大發布內控調查拚續命

吃貨悲劇！　陸女癡迷「口味蝦」吃到下巴「脫臼」

「山姆會員店」8款商品發霉、有頭髮　北京沃爾瑪遭開罰37萬元

習近平抵南非將出席金磚峰會　稱中非關係步入「嶄新階段」

洗髮精一壓「50多隻蟲卵」…她曝1關鍵點崩潰了：苦主恐一票人

澳門人流全回來了！賭場上半年收益暴增200%

台灣芒果被禁止輸入　陸官媒：積極溝通「問題並不難解決」

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

吃飯一半被捅6刀亡！21歲男「見女網友」遭圍毆追殺　前任吃醋行兇

「台獨帶來深重災難」　宋濤：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇

離摘牌下市剩1個月　恆大發布內控調查拚續命

吃貨悲劇！　陸女癡迷「口味蝦」吃到下巴「脫臼」

「山姆會員店」8款商品發霉、有頭髮　北京沃爾瑪遭開罰37萬元

習近平抵南非將出席金磚峰會　稱中非關係步入「嶄新階段」

洗髮精一壓「50多隻蟲卵」…她曝1關鍵點崩潰了：苦主恐一票人

澳門人流全回來了！賭場上半年收益暴增200%

台灣芒果被禁止輸入　陸官媒：積極溝通「問題並不難解決」

新北消防獲ACEM救護競賽亞軍！增強實力只為不放棄每個有機會的生命

被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

只剩6天再衝一波！知卡宣親水公園七夕浪漫派對　錯過等明年了

東航9月下旬復飛南京、寧波、武漢相關航線　兩岸每周達55班

日本要排核廢水了！食安健康引憂　食藥署曝25批水產品檢驗結果

00878股民人數飆破107萬　指數成立來含息報酬75.03%

民進黨：藍白擁核汙名化綠電　「一邊罵綠電、一邊抱綠電」

我國退出中美洲議會　國民黨：中共不應破壞台澎金馬參與國際事務權利

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

要您好看！接續「鹽田夕陽享樂」　再推「井仔腳鹽田藝術節」

大陸熱門新聞

魚王拍出120萬！神秘買家下秒當場放生

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

洗髮精50多隻蟲卵…她曝1關鍵點：苦主恐一票人

陸女洗澡「蓮蓬頭沾大便」　飯店：自導自演

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

宋濤：兩岸面臨「和與戰、繁榮衰退」選擇

皇帝一早起床都要「沖龍溝」！宮女嬌羞搶破頭

第一次後未婚妻大變臉！開口房子加我名　他拒絕慘入獄

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

雙城論壇下周登場　陸媒：給兩岸「和平之樹」澆水

陸老翁撞2000萬法拉利　車主：賠800就好

最新！大陸今起暫時禁止台灣芒果輸入

海關查獲心型鑰匙圈　一捏發現是睪丸

陸國企35歲冷豔女董被捕！疑上面有人

更多熱門

相關新聞

東方航空9/25起復飛武漢、寧波

東方航空9/25起復飛武漢、寧波

台商注意！中國東方航空今日宣佈將於9/25起恢復台北-寧波及台北-武漢航班，加上9/23將復飛的台中-南京，東航9月共將恢復三條兩岸航線。

陸暫停台灣芒果輸入　謝佩芬轟王鴻薇：反過來譴責受害者

陸暫停台灣芒果輸入　謝佩芬轟王鴻薇：反過來譴責受害者

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」

ET民調／2024影響「走向戰爭或和平」　54.6％認同

ET民調／2024影響「走向戰爭或和平」　54.6％認同

賴清德稱台灣是主權國家　陸：赤裸挑釁

賴清德稱台灣是主權國家　陸：赤裸挑釁

關鍵字：

天津宋濤國台辦兩岸台獨

讀者迴響

熱門新聞

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面