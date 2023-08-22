「台獨帶來深重災難」　宋濤：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

「第十四屆津台投資合作洽談會」今（21）日在天津舉行開幕儀式，本屆邀請台灣政商界高層、行業公會和重要台企負責人、全國台企聯、在陸台青等，兩岸共計300多人參與。談及兩岸情勢，大陸國台辦主任宋濤致詞時再視指出，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，台獨只會帶來深重災難，是走不通的絕路。」

本屆「津台投資合作洽談會」於8月21日至24日在天津舉辦，主題為「新理念、新格局、新動力」，大陸方面出席嘉賓有天津市委書記陳敏爾、大陸國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍、天津市長張工；台灣方面代表出席有國民黨前代理主席林政則、中常委劉大貝、呂學樟、全國台企聯會長李政宏。

談及台海現況，宋濤強調，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，歷史已經並將繼續證明台獨嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。」

宋濤指出，希望廣大台胞堅持一個中國的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手同心，共同維護台海和平穩定。

▲ 第十四屆津台投資合作洽談會 。（圖／記者任以芳攝）

針對兩岸經濟交流期望，宋濤致則指出，大陸經濟持續恢復，總體回升向好高質量發展扎實推進。上半年GDP同比增長5.5%，社會消費品零售總額同比增長8.2%，固定資產投資同比增長3.8%，第三產業增加值同比增長6.4%。這一系列的指標說明大陸經濟恢復速度領先，全球主要經濟體長期向基本業務沒有改變。

宋濤表示，大陸正在加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合。新一代的訊息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為新的增長引擎，這都為兩岸經濟合作提供了新的機遇和更廣闊的空間。希望廣大台胞台商堅定信心，扎根大陸發展，充分把握中國式現代化的機遇。

談到大陸方面近期對台政策，宋濤說，「習近平總書記強調，始終尊重關愛造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩個領域融合發展。全面對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，秉持兩岸一家親的理念，傾聽兩岸同胞要和平要發展，要交流，要合作的主流民意，用心用情用力為台胞辦實事、做好事、解難事。」

宋濤進一步舉例，大陸方面也努力推動小三通客運航線部分部分復航，鼓勵支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航班航線，關心台灣農漁民申請為恢復台灣多項農漁產品，對收入提供幫助，大幅提升台灣民眾使用大陸移動支付的便利性和體驗，為台青來大陸學習實習就業創業提供服務，搭建平台。

▲ 第十四屆津台會簽約啟動儀式 。（圖／記者任以芳攝）

最後，宋濤重申，大陸國台辦將一如既往的支持天津擴大對台交流合作，深化兩地的融合發展，繼續助力天津發揮自身的優勢，以高質量發展推動金牌合作取得新突破新進展。

本屆「津台投資合作洽談會」是三年疫情結束後，首次盛大舉行線下活動，分為7大類11項活動，有三個特點。一是充分展示津台融合發展成果。天津經濟呈現持續向好的發展勢頭，獲得重要台企關注，來津投資和增資擴產。

據了解，活動舉辦重點項目簽約儀式，大成集團、敏實集團、南僑集團等企業集團集中進行新建項目、增資項目簽約，共19個項目投資額達49億元人民幣。