逆轉！領10萬竟有59張假鈔　苦主枕邊人掉包：想買名牌不敢開口

記者張君豪／台北報導

今年5月初一名在台北市準備開店創業的男子要付給廠商工程款，預先從合作金庫提領10萬元現金，但到月底要付款時，被發現內藏有59張玩具鈔票，該男認為提領銀行涉嫌魚目混珠，有詐騙存戶款項之嫌，憤而到警局報案，甚至投訴媒體。

▲曹女想購買名牌包，竟異想天開偷以道具鈔換走男友5.9萬元現金，因此吃上竊盜官司。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



警方不敢大意，陸續派鑑識人員對合作金庫景美分行的經辦行員採集指紋比對，發現假鈔上並無銀行員的指紋，卻意外採到被害人同居女友的指紋，雖然同居女友向警方辯稱「住在一起會碰到錢很正常」，要求警方鑑識端進行指紋排除。

關鍵在於，警方是在59張玩具鈔票上採到報案人女友指紋，顯示報案民眾同居人曹女（25歲）與玩具千元鈔有關，警方後續調閱網購紀錄，鎖定曹女也在5月間購買玩具千元鈔，被害人工程款遭掉包換假鈔，竟是最信任的枕邊人所為。

文山二警方今年5月28日接獲被害人報案指出，5月初到合庫景美分行提領10萬元現金，要交付工程款給廠商時，被發現內有59張印有「玩具銀行」的道具鈔票，但該批道具鈔票除「玩具」兩字不同外，印刷品質不差，除與真鈔用紙材料有別外，初看之下真的不容易分辨，被害人認為合庫銀行有問題，6月中旬還投訴媒體。

轄區文山二分局依法偵辦，被害人指控認定臨櫃領鈔時，銀行員監守自盜，但警方調閱銀行監視器影像，發現銀行員發鈔經過驗鈔機，且出鈔動做並無異常，另警方查扣59張玩具鈔採集指紋進行排除，經採驗6名該行庫臨櫃女行員並未相符，反倒是發現有被害人同居女友曹女的指紋，案情急轉直下。

被害人女友堅稱因同住在一起，有碰到道具鈔的可能性，警方暗中調查曹女的網購紀錄，發現她曾透過蝦皮拍賣購買道具鈔票，警方按兵不動，先約談出貨的道具鈔業者，業者專程從南部到警局應訊，並配合警方帶來道具鈔票、及近期購買紀錄。

結果業者該批道具鈔票上的編號QQ454454YY與印製「玩具鈔票」字樣，均與被害人遭替換的道具鈔相符，且曹女在案發前曾購買100張，涉嫌重大，原來曹女趁男友不察，以59張道具鈔抽換真鈔藉此瞞天過海，也害無辜銀行員遭警方調查。

文山二警方蒐證完備，8月13日持搜索票、拘票到曹女住處搜索並將其逮捕歸案，曹女這才坦承係因想購買某名牌包包，但看男友創業艱辛，不敢開口向男友要錢，才會購買道具鈔魚目混珠，未料男友爆料媒體指控銀行員監守自盜，事情鬧很大，她更加不敢承認竊取枕邊人現金，警方訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

但曹女因一時購物欲昏頭偷竊男友工程款，被害人知情後仍體諒，私下透露因自己四下打工學經驗期間「都是女友陪在我身邊」，仍願意原諒女友，所幸警方透過鑑識科學和調閱購物紀錄，還合庫銀行員一個公道。

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