詐團囚「豬仔」！手下看管失職就懲罰　「仁者無敵」匾額超諷刺

▲南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會堂口招攬民眾求職並要求申辦金融帳戶，並將求職者拘禁當「豬仔」的案件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心今年初接獲線報，竹聯幫弘仁會堂口透過網路廣告招攬民眾求職，並要求申辦金融帳戶，求職者辦好帳戶後，就被集團拘禁在民宿或汽旅內當「豬仔」，南打中心偵查後鎖定南部以黃姓犯嫌為首、北部以王姓犯嫌為首的2個詐欺、洗錢犯罪集團，與警方聯手在半年內執行10波查緝行動，共計逮捕34名涉案犯嫌到案，警方發現集團中負責看守的手下如果沒看好，讓「豬仔」打電話或與外界聯絡，集團都會用家法私刑伺候，好讓集團車手可以順利取款、洗錢。

警方調查，黃姓犯嫌為首不法集團以臺南的水產公司作為掩護，實際是竹聯幫弘仁會堂口，黃嫌承租汽車旅館、飯店限制「豬仔」行動自由，然後派遣旗下成員提領詐欺及洗錢贓款，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑，就會被黃嫌施行家法毆打，偵辦期間陸續緝獲以黃姓主嫌為首等14名犯嫌到案，搜索後查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀等證物1批。

▲南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會堂口招攬民眾求職並要求申辦金融帳戶，並將求職者拘禁當「豬仔」的案件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而以竹聯幫明仁會成員王姓犯嫌為首不法集團，在新竹市北區設立水房據點，以網路求職廣告為誘餌招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供該集團所用，求職者可賺取3至5萬元不等酬勞，當車手及水房共犯提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由。

警方查出，該不法集團為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，另透過共犯開設人頭公司，利用公司帳戶作為掩護，再派車手臨櫃提款大筆現金贓款；偵辦期間陸續緝獲以王姓主嫌等20名犯嫌到案，搜索後查扣涉案人頭公司大小章、存摺與申辦資料、臨櫃匯款申請單及取款憑證等證物1批；向新北地方法院針對人頭公司洗錢帳戶內1100餘萬元贓款聲請扣押裁定獲准。