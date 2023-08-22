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LINE上甜喊老公還要求贈錶　男暈船要匯款...警及時喊卡

記者高堂堯／南投報導

今天是七夕情人節，許多人亟欲脫單，卻也成為詐騙集團下手的目標：年約60歲的陳姓男子日前透過通訊軟體認識一名李姓年輕女子，還互稱老公、老婆，李女進而要求陳男買名錶給她；所幸行員在陳男前往匯款1萬元訂金時發現有異而報警，陳男堅稱是要買禮物送「老婆」時，卻被警方發現證件配偶欄空白，及時破解一樁交友詐騙案。

▲詐騙集團以感情詐騙手法唆使，6旬男子險匯出1萬血汗錢，遭警方和銀行聯手攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲詐騙集團以感情詐騙手法唆使，6旬男子險匯出1萬血汗錢，遭警方和銀行聯手攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，兆豐銀行南投分行行員林郁珊日前於辦理匯款業務時，發現該名陳姓男子疑似遭詐騙，於南投分局金融機構聯繫群組線上通報警方，警方火速派員到場。

▲詐騙集團以感情詐騙手法唆使，6旬男子險匯出百萬血汗錢，遭警方和銀行聯手攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳男向警方表示，是在Line通訊軟體上認識「老婆」，強調2人已認識很久，「老婆」先前希望他買一支名錶當禮物，還介紹一名陳姓賣家給他，因此到銀行臨櫃匯款1萬元訂金，又稱是第一次向對方買錶，而且已跟「老婆」確認拿到貨了。

▲詐騙集團以感情詐騙手法唆使，6旬男子險匯出百萬血汗錢，遭警方和銀行聯手攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方越聽越覺得不對勁，於是追問陳男知不知道老婆叫甚麼名字、可否現場連絡她，陳男卻支吾其詞；警方再請陳男出示Line通訊軟體對話紀錄，顯示對方為一名李姓女子，再查看陳男的身分證，赫見配偶欄竟是空白一片，立即向其解釋此為常見的感情交友詐騙手法，請他將血汗錢收回，及時阻止一樁憾事。

▲詐騙集團以感情詐騙手法唆使，6旬男子險匯出百萬血汗錢，遭警方和銀行聯手攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局指出，日前在兆豐銀行、第一銀行2機構的南投分行，也分別有一名要買黃金和房屋的七旬老翁前往提領200萬元、「抽到股票」但手頭現金不夠的廖姓婦人要提領180萬元現金來買股，皆被兆豐行員楊惠芳、一銀行員張美惠於線上通報警方前往協助，經勸說後都守住民眾辛苦錢；分局長胡淑淨事後親自前往頒發禮品，感謝行員共同守護鄉親財產。

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