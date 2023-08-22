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賴清德拋「情人節約會指南」　叮嚀3點：No就是No

▲▼賴清德拋「情人節約會指南」　叮嚀3點：No就是No。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德拋「情人節約會指南」。（圖／翻攝自賴清德臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

七夕情人節當天，民進黨總統參選人賴清德今（22日）於官方臉書發布「七夕約會指南」，透過圖卡提供親密肢體互動的貼心小提醒，無論有情人或單身，希望大家在七夕這一天，一起練習同理、學習貼心，讓親密關係的發展能夠更加順利。

賴清德表示，不論是正在曖昧中，或交往已久的伴侶，肢體接觸與互動一直是發展親密關係中重要的一環，卻也是許多人經常碰壁的時刻。在這個特別的日子裡，與大家分享三個小提醒，期待大家在這條路上少踩點雷、多一些甜蜜回憶。

賴清德分享的第一個小提醒是「尊重不同步調」，他表示，每個人的身體界線和對肢體接觸的接受程度不同，有些人需要比較多的時間建立信任感與安全感，應該適時試探、詢問、調整，尊重對方感受與意願，依照雙方舒服的步調前進。

第二個是「No就是No」，賴清德說，肢體接觸反映了人與人之間的互動以及溝通，當雙方同意進入某個階段的肢體接觸後，不代表隨時隨地都可以進行，當對方說不要，就是不要，這時候不一定是你不好，遇見對方說不要時，可以適時了解對方的感受與想法。

賴清德分享的最後一個叮嚀是「體貼對方感受」，每個人喜歡的肢體接觸方式不一樣，可以在互動中觀察對方反應，也展現自己喜歡的方式，找到彼此都覺得舒適的樣子。他說，以上三點都是「同理」對方心情與感受的展現，是人際往來，也是親密關係裡最基礎而不可或缺的根本。

賴清德提到，如果只在乎自己的愉悅，互動中不免會傷到他人，漸漸使他人對你避而遠之。打造良好的親密關係和互動，需要建立在信任、尊重、互相支持和溝通的基礎上，讓雙方都感到安心、快樂、滿足，願意彼此信賴。不論有情人或單身，希望大家能一起練習同理、學習貼心、尊重彼此，讓親密關係這條路走得更順暢，也祝福大家在七夕這一天，都能共擁甜蜜而浪漫的回憶，七夕情人節快樂。

▲▼賴清德拋「情人節約會指南」　叮嚀3點：No就是No。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲▼賴清德拋「情人節約會指南」　叮嚀3點：No就是No。（圖／翻攝自賴清德臉書）

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