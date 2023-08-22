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較勁柯文哲！侯友宜盼兩岸儘速協商　支持「金廈和平大橋」公投

▲▼侯友宜金門行，金門政策記者會。（圖／攝影中心攝）

▲侯友宜發表金門政策記者會。（圖／攝影中心攝）

記者崔至雲／金門報導

八二三砲戰65週年前夕，國民黨總統參選人侯友宜今（22）日在金門提出6大政策主張，其中包含「金廈大橋公投」，侯友宜呼籲，會在國安無虞，並符合憲法的九二共識底下，恢復兩岸溝通交流協商，支持金門推動公投，如果多數居民支持，則將儘速與對岸協商，啟動評估金廈和平大橋工程的條件與可行性。

侯友宜今在金門推出6大政策，包含推動金門與對岸的通電通氣、打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、以及金廈大橋公投、提升金門軟實力等六大具體主張。其中，民眾黨主席柯文哲去年也曾拋出興建「金廈大橋」議題，主張可讓過去的「小三通」更有效率。

侯友宜強調，當年大、小金門，大、二膽島，被好幾萬發砲彈攻擊，震驚國際，必須感謝國軍以及金門居民，捍衛中華民國的犧牲奉獻，和平、是不可取代且可貴的，隨著兩岸情勢的變化，要讓金門，從以往的兵家必爭之地，成為如今兩岸必來之地。

金門與泉州通水已經5年，為了讓鄉親不再受缺水之苦，著眼金門長遠的經濟發展，與回應民生需求，侯友宜承諾，會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程，與天然氣管線。

同時，侯友宜也說，會透過協商，讓金門與對岸指定地區，進一步鬆綁人貨進出的限制，並逐步擴展到租稅減免優惠，打造更便利的經商環境；讓金門成為兩岸客貨樞紐，並且擴增港口設施與容量，讓航班更穩定、班次更密集，也提升船班噸位，擴充人貨往來數量。

侯友宜表示，金門有全球獨特的戰地史蹟與景點，除了以戰地觀光作為特色，以閩南建築聚落，結合戰地文化，打造金門影視文化城；並推動小金門的永續生態觀光旅遊，進軍聯合國SDGs永續發展示範區；也將通盤檢討中央與地方現行的法令限制，鬆綁法規，突顯戰地風光。

另外，金門鄉親常因為急重症必須後送台灣醫療，侯友宜表示，台灣有非常高水準的醫療技術和醫護人力，應該要善用人力和醫療投資，打造「金門醫療專區」，優先推動「急重症相關醫療設施」，並著眼對岸旅客往來金門的便利性，結合觀光，發展健檢、醫美、生技等醫療產業，延長旅客在金門停留，也就是消費天數。

侯友宜也說，金門在兩岸關係的發展上，有相當獨特的地位，未來會讓金門大學，恢復招收陸生就讀，擴大陸生研修及交換等交流，並讓金大，成為兩岸和平研究、人才培訓重鎮，吸引兩岸新創企業進駐，形成新創生態圈。

而有鑑於大批金門鄉親旅居東南亞，侯友宜也說，將評估金門機場擴建，辦理與東南亞國家間的不定期包機直航，吸引金門僑民回鄉投資與文化傳承，強化與東南亞金門鄉親的連結，進而吸引國際觀光客來金門旅遊。
 

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