指賴瑞隆獲雲豹資助設千萬基金會　國民黨：民進黨切不斷的綠金網絡

▲李明璇（左）、凌濤出席國民黨22日記者會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

前立委賴勁麟被質疑「賺綠能財」並多次捐政治獻金給綠營政治人物，昨宣布辭去「雲豹能源」及其他18家綠能公司董座職務，但仍解讀是為女兒、綠委賴品妤選情止血。國民黨今（22日）舉行記者會，質疑副總統賴清德的嫡系與雲豹能源關係千絲萬縷，並也指民進黨新潮流立委賴瑞隆在雲豹能源大股東張建偉等資助下，成立規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，而雲豹能源集團在上屆立委選舉，捐款最多的對象就是賴瑞隆，呼籲賴瑞隆出面說清楚。

國民黨22日上午舉行「『綠能』斷尾求生 賴勁麟與賴清德共推修法露馬腳？」記者會，由國政基金會副執行長凌濤跟國民黨高雄立委參選人、發言人李明璇出席。會中李明璇指出，民進黨執政之下，非核家園變成了肥鵝家園；賴清德2019年擔任賴品妤競選立委的總部主委，而雲豹獨董李退之曾任賴清德內閣的農委會副主委，且賴清德與李退之妻子郭貞慧各自於2011年、2013年輪流擔任「台南市台日友好交流協會」理事長，後來該交流協會改制「財團法人台南市台日文化友好交流基金會」，李於2019年擔任董事長。

李明璇再指，有網友揭露20年前賴勁麟與賴清德就在立法院強推「再生能源發展條例」，立法院經濟能源委員會2002年12月11日的會議紀錄中，記錄了賴清德與賴勁麟如何一搭一唱，強推相關法律。當時賴清德與賴勁麟極力將再生能源法案跟《電業法》脫鈎，之後賴勁麟竟還跑去擔任綠能公司的董事長，大賺特賺，根本就是球員兼裁判。

「民進黨切不斷賴瑞隆與雲豹的綠金網絡！」凌濤則提及，賴瑞隆在建設公司吳姓家族以及雲豹能源大股東張建偉的資助下，成立了規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，而雲豹能源集團在上屆立委選舉，捐款最多的對象就是賴瑞隆。

凌濤進一步說，根據高雄市新世代教育基金會的基本資料顯示，捐助者中的雲豹執行長譚宇軒涉及雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌等人貪污案件，而雲豹能源的子公司永鑫能源要在口湖鄉設立電廠，為求工程順利，譚宇軒透過管道向林哲凌表明願支付新台幣350萬，擺平民眾的抗爭。

凌濤向賴瑞隆喊話，口口聲聲要為新世代做事，但資助者多是涉入光電弊案的人士，你要如何對高雄市民交代？資助者的政治獻金是否有對價關係的可能？賴瑞隆應該出面說清楚、講明白。