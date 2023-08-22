賴勁麟遭藍猛攻請辭董座　賴士葆分析：談不上抹黑！若清白不必辭

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨質疑民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財，其公司更多次捐贈政治獻金給綠營政治人物，為避免造成政治鬥爭，賴勁麟21日宣布請辭雲豹公司及旗下子公司董事長職務。對此，國民黨立委賴士葆22日則在臉書表示，賴勁麟口口聲聲沒有用特權或是違法，既然坦蕩清白其實不必辭，應該堅持在雲豹董事長的位子戰清白。

賴士葆表示，賴勁麟口口聲聲沒有用特權或是違法，既然坦蕩清白其實不必辭，應該堅持在雲豹 董事長的位子戰清白，公開所有的招標資料讓各界檢驗是否雲豹憑本事取得，並且逐一推翻外界的質疑，包括沒有從台電賺錢、沒有政治獻金給民進黨的參選人，否則，很難推翻雲豹賺台電愈多台電虧愈多的連結。

賴士葆也提到，台電虧4千億，不必然全怪雲豹公司，然而不可否認雲豹在其中有分，因為台電的虧損大都來自光電採購；而雲豹能源公司過去捐給民進黨中央及民進黨候選人的政治獻金雖都是依法公開申報，但是給予外界卻是互利互惠的觀感，這談不上抹黑。

「沒有人會反對綠能產業，更沒有人敢把綠能產業汙名化」，賴士葆直言，真正把綠能產業汙名化的源頭來自台南市的88槍響，讓輿論關注到綠能光電產業的暴利太驚人，早已經讓黑金掛鉤染指，後來台南的議長賄選案也都與綠能產業的龐大利益盤根錯節。

賴士葆最後強調，雲豹能源公司被爆料太多的問題，解釋不清或者無法解釋，歸咎於在野黨的攻擊抹黑，並無助於釐清事實真相。

針對此事，賴品妤今日受訪時表示，自己肯定父親賴勁麟的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底，抹黑者若真的認為有任何不法行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，絕對支持每個人用最高標準檢視。