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藍白質疑綠電收購價太貴　他揭馬政府訂價格：難道馬英九圖利民進黨？

▲▼民進黨團輿情回應記者會 禁止芒果輸入 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

網紅館長、國民黨、民眾黨質疑，因錯誤的能源政策、大量收購再生能源，且綠電價格太高，導致台電公司虧損4000億元。民進黨團22日打臉，相關價格完全依循再生能源發展條例，這個20年的保價收購機制不是民進黨想簽幾年就簽幾年，是2009年前總統馬英九執政時訂下，當年民進黨在立法院只有27席，難道是馬英九圖利民進黨嗎？

民進黨立委洪申翰表示，很遺憾這段時間看到在野黨對台灣綠能發展鋪天蓋地污衊，好像時間回到馬英九執政時期、國民黨認為綠能發展是丑角，綠能跟再生能源發展若有任何不法跟弊端，民進黨態度就是嚴查嚴辦，相關質疑者、不論是哪個政黨，若有相關事證請儘速移送檢調，民進黨也會大力支持檢調用最嚴格標準檢視跟查辦。

洪申翰批評，這一兩個禮拜很遺憾看到在野黨對綠能有很多批評，但言論內容幾乎看不到任何違法事證舉例，全都是一大堆似是而非的扭曲污蔑。

對於相關抹黑，洪申翰指出，現在說台電收購再生能源價格太高，但台電收購再生能源價格完全依循再生能源發展條例，這個20年的保價收購機制不是民進黨想簽幾年就簽幾年，這是2009年前總統馬英九執政時訂下，當年民進黨在立法院只有27席，難道是馬英九圖利民進黨嗎？現在收購價格機制全都依照2010年開始的相關條例，請問特權在哪裡？這個制度是一貫的。

對於台電虧損，洪申翰表示，從台電公司2016年到20年稅前盈虧，很清楚看到2021年烏俄戰爭之前，台電稅前都是有盈餘的，都在兩三百億之間，一直到2022年烏俄戰爭爆發、燃料價格上漲後才開始虧損，請問台灣再生能源是2022年才開始發展嗎？若台電虧損是因為綠能發展，這樣的虧損不是應該更早發生嗎？現在卻要污衊成是因為發展綠能，這是非常惡劣扭曲手段。

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