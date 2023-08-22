賴勁麟請辭為綠選情止血？　賴品妤：只代表拒絕政治髒手繼續扭曲

▲賴品妤回應賴勁麟請辭雲豹董事長相關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，賴勁麟昨表示，為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在野黨質疑是為女兒選情止血。對此，賴品妤22日回應，請辭這件事情不是為了止血，只代表拒絕政治髒手繼續扭曲，意圖造謠者無論辭或不辭都有話說，完全顯示出這些人的惡意或錯亂。

雲豹能源表示，本公司董事長賴勁麟先生21日向本公司董事會說明，為避免其政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，經審慎考量並顧及公司長期發展規劃後，主動辭任本公司董事長及所有子公司職務。本公司董事會為此表示惋惜並尊重賴勁麟先生的決定。

對於在野黨質疑賴勁麟請辭是為幫女兒選情止血，賴品妤表示，反對辭職是止血說法，未免太看不起一路參與反核運動的賴勁麟，他請辭原因已經在聲明寫得很清楚，歡迎大家去看，意圖造謠者無論辭或不辭都有話說，完全顯示出這些人的惡意或錯亂。

賴品妤指出，尊重也肯定父親決定，他蒐證、提告也敢於接受檢驗，他請辭這件事情不是為了止血，只代表拒絕政治髒手繼續扭曲台灣綠能發展，這大家要搞清楚。