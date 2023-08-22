怨國民黨奇怪！金門議長出席郭台銘宴　要安定金門的人治理國家

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怨國民黨奇怪！洪允典出席郭台銘宴　要安定金門的人治理國家

▲▼郭台銘金門行。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘今赴金門，金門縣議長洪允典（左）接機。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海創辦人郭台銘今（22）日上午啟程飛往金門，金門縣議長洪允典上午接機受訪時，被問到今日是否會去陪同侯友宜、侯友宜是否有邀請時，忍不住抱怨「國民黨最近很奇怪」，後又說自己不要講太多；至於是否支持郭台銘獨立參選，洪允典則說，暫時不要談這問題。洪允典隨後出席主流民意大聯盟造勢場，致詞時意有所指，要找一個讓金門安定的人來治理國家，沒有條件容許任何戰爭存在。

被問到徐耀昌退黨，洪允典表明徐耀昌是自己的好朋友，平時都會互相聆聽彼此想法，但針對徐耀昌聲明提4大罪來痛批國民黨及侯友宜的事情，僅回應「個人見解不同」。

至於參加郭台銘主流民意大聯盟造勢，會不會擔心國民黨黨紀處分？洪允典則說，「待會再說」；至於今日下午是否會去陪同侯友宜、侯友宜有沒有邀請他？他又忍不住抱怨說，「國民黨最近很奇怪」，當被追問怎麼樣奇怪時，他則說「我不要講太多」；被問到是否支持郭董獨立參選，洪允典不願意正面回應，說「暫時不要談這問題」。

洪允典出席主流民意大聯盟致詞說，郭董給子子孫孫未來，在這些總總原因之下，相信金門人100%希望和平不要戰爭，因此在這裡呼籲大家，團結一致，找一個讓金門安定的人來治理國家，沒有條件容許任何戰爭存在。

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