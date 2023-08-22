被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

▲吳淡如（左圖）不滿遭史書華（右圖）潑髒水，決定提告。（翻攝吳淡如臉書、史書華臉書）

圖文／鏡週刊

20年前「大貓偷拍案」的主嫌權自立，在服刑10年後出獄，近來又再度涉嫌侵犯女童，20日在被警方追捕的過程中畏罪墜樓身亡。盾牌牙醫史書華昨（21日）在臉書發文，指作家吳淡如在多年前曾訪問過權自立的弟弟權自強，影射她「訪問性侵犯」，讓她氣得跳出來喊冤。

吳淡如昨晚錄製影片，氣憤說道：「這本來也應該是老人家睡覺的時候了，可是剛剛發生一件事情，竟然有人要把我扯進一個性侵犯，我真的覺得我都快被氣到中風了！怎麼可能？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳淡如坦言，她兩年前的確訪問過權自強，「他之前是一位行銷講師，我和很多主持人都訪問過他，他也出過書」。但一年前她發現權自強是哥哥性侵案從犯後，她所主持的Podcast節目《人生實用商學院》就將所有權自強的音檔撤掉。

吳淡如表示：「我這輩子訪問過一兩萬的人，你覺得我有可能去調查所有的身家，然後叫他繳良民證嗎？何況他講的不是任何犯罪，他講的是他的行銷，他也是業界的講師。可是當我們發現，他在多年前曾經跟性侵犯扯上邊時，我們已經斷絕了聯絡，也把他所有的音檔全部撤掉，中廣也有很多主持人訪問過他，我們把所有的紀錄都全刪了，因為我覺得這是非常不名譽的罪，不管你是不是無辜的，你還是要為你之前的行為負責。」

▲吳淡如錄製影片，不滿遭影射訪問性侵犯。（翻攝吳淡如臉書）

吳淡如氣憤說：「可是今天我看到一個叫什麼『邪教教主』（指史書華）的，竟然說我還訪問他，我其實不能接受！因為如果你有腦的話，就應該分清楚是非跟黑白，還有時間順序，訪問他是在不知道他曾經是性侵從犯的時候，這是一個20年前的案子，一年前才被人家揪出來，我們才真正知道他是犯罪，結果你竟然把這個很久很久以前的事，當成『我知道他是性侵犯』，然後來訪問他。怎麼可能呢？」

吳淡如強調自己沒有任何黨派，「現在算起來也是退休老人了，你攻擊我幹嘛？我也不會去選舉，我真的藍綠都不是，你為什麼要把我當對象，來扯進一個性侵案呢？這實在太荒謬了！」

吳淡如質疑史書華：「還是說，《人生實用商學院》Podcast檔在你前面？我跟你說，一個人如果不由正道的話，就算把前面的人都扯下來了，你也不會贏的。而且，所有歪魔邪道，那種氣就會寫在臉上。」

對於被影射協助性侵案，吳淡如氣憤表示不能接受，「我已經找律師，我一定會控告你。」決定對史書華提告。

吳淡如嚴肅說：「我覺得啊，台灣最醜陋的，除了性侵犯之外，還有一些莫名其妙要把髒水往別人頭上潑的人，有多少人訪問過他？為什麼要扯我？我真的沒有很紅，這樣扯到我，我沒有辦法接受。」「而且如果你那個黨派這樣扯人，那樣顯現出你完全是非不分、顛倒順序，企圖讓記者跟著你這樣寫說吳淡如故意訪問性侵犯。這樣有天理嗎？」

吳淡如搖頭表示，「我對這種人非常非常失望，你這樣誣陷我，我也會採取法律行動。」強調自己不能為訪問過的那一兩萬人負責，但她重申，完全不能接受對方亂弄時間順序，「這樣的品行非常惡劣」。最後她說：「不該我承擔的，我不能接受，女人也不是好欺負的，你做的這件事情比MeToo還糟糕！」

▲史書華在吳淡如影片下方留言回應。（翻攝吳淡如臉書）

對於吳淡如喊告，史書華也在吳淡如影片下方留言表示，自己是吳淡如粉絲，沒有攻擊、抹黑的意思，「我單純好奇，以您的經驗跟威望，大貓事件並不是無法查明的事情，這樣的猥褻犯都可以經由你的頻道洗白，增加它的可信度以及名聲，那不就代表身為公眾人物的您（或是我），需要更加認真的善盡查盡責任 避免相信您的受眾，被誤導或是被欺騙不是嗎？」對於造成吳淡如不悅他深感抱歉，吳要採取法律途徑，他也欣然接受。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399





更多鏡週刊報導

吳淡如曬「乾兒子、乾女兒」合照 同框吃春酒！流量密碼陣容讓網友驚訝

吳淡如「36萬臉書粉專」無預警蒸發！ 二度道歉求饒：請貴手高抬

大學生嗆「牙醫閉嘴」遭公審父代為謝罪 史書華拒刪文：自己來不要靠爸