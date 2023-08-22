成大教授竊專利爽撈5000萬　國發基金也成冤大頭

▲成大副教授李訓谷（左2）2021年獲國家新創獎，但其氣凝膠技術卻涉嫌剽竊。



圖文／鏡週刊



崑山科大材料系教授陳建宏研發氣凝膠技術，獲得多項專利，但專利技術卻被成功大學楊宏澤教授及李訓谷副教授剽竊，李的團隊將陳的技術拿去申請專利，還獲國發基金投資，並將技術賣給台塑等企業謀利。陳不滿被2人擺了一道，對2人提告，希望討回公道。

陳建宏指出，他2018年邀請李訓谷擔任綠能研發推動計畫主持人，當年7月6日才與成大簽約，沒想到李看到他的氣凝膠製程機密後，竟在同年7月24日出刊的《綠建築》期刊上，對外宣稱「次微米珍珠狀氣凝膠製程」、「氣凝膠直接乳化製程」均是李的團隊開發，並因此獲得國發基金補助，成立「亞比斯公司」，由李擔任執行長。

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陳建宏發現公司的專利技術遭成大2名教授剽竊後，立刻向南科管理局、成大能策中心反應，但2個單位都不願積極處理，只請陳自己找2位教授協調。陳無計可施，只能先聯繫李訓谷團隊，要求當面說明協商，沒想到亞比斯公司的洪姓營運長卻跑到台灣氣凝膠公司嗆聲，要陳的團隊不要在外面亂說話，否則就要提告！

▼成大教授楊宏澤涉嫌剽竊台灣氣凝膠公司的專利，已遭提告求償。



陳建宏對本刊表示，台灣氣凝膠公司是親友共同籌措2,500萬元投資成立，重要專利技術被剽竊一事若不處理，恐無法交代，因此積極蒐集證據，結果發現李訓谷不僅對外宣稱次微米珍珠製程、直接乳化技術，都是李的團隊研發，還把台灣氣凝膠公司成立一事，當成自己的績效，他這才恍然大悟，李表面說要協助他推廣行銷，其實是找藉口剽竊他的專利。

更扯的是，陳建宏比對資料發現，他的技術還被李訓谷拿去申請專利，因為李提出的設備技術系統名稱，跟他提供的設計圖一模一樣，比對雙方製程，也證明李抄襲他的配方，流程圖雖然只有他的一半，但也一模一樣。

此外，陳建宏還發現李訓谷竊取台灣氣凝膠公司的直接乳化技術，並藉此申請科技部的價創計畫，提出與他公司雷同的量產機台設計。

陳建宏怒控，李訓谷的團隊利用他的專利技術拿到約5千萬元經費，卻一毛錢都沒分給台灣氣凝膠公司，真的很惡劣！

▼台灣氣凝膠公司的製程設備（圖）為陳建宏研發，卻遭李訓谷抄襲、申請專利。

