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成大教授偷人專利竟獲獎　他20年研究心血變別人的

氣凝膠業者、崑山科大教授陳建宏，研究氣凝膠多年，擁有不少專利。

▲氣凝膠業者、崑山科大教授陳建宏，研究氣凝膠多年，擁有不少專利。

圖文／鏡週刊

崑山科大材料系教授陳建宏致力研發氣凝膠技術多年，獲得多項專利，並成立公司，沒想到他將產品送交成功大學進行性能檢測，專利技術卻被楊宏澤教授及李訓谷副教授剽竊，他憤而對2人提告，希望討回公道。

指控二名成大教授剽竊專利的崑山科大教授陳建宏，秀出自己的碩、博士論文表示，他從1994年就開始研究氣凝膠技術，相關產品7、8年前逐漸受到重視，他將研究成果申請國內外專利，成功取得四項，2016年他的團隊從200支隊伍中脫穎而出，榮獲科技部FITI競賽最高榮譽「創業傑出獎」。

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▼成大副教授李訓谷（圖）遭控藉檢測產品之便，剽竊業者的專利。

成大副教授李訓谷（圖）遭控藉檢測產品之便，剽竊業者的專利。（翻攝成大能源科技與策略研究中心官網）

隔年，陳建宏在台南科學園區成立「台灣氣凝膠科技材料開發公司」，這也是國內第一家開發、製造氣凝膠產品的公司，同年四月他將新產品「次微米珍珠狀氣凝膠粉末」送成功大學能源科技與策略研究中心（簡稱能策中心）進行檢測分析，並附上相關製程，但萬萬沒想到專利竟遭剽竊。

陳建宏指出，成大副教授李訓谷得知他公司的新技術後，隔月就積極邀請他參加由成大主導的「綠色建材產業聯盟」，並承諾協助產品行銷、認證檢測、合作開發，他基於對成大的信任，不久便簽約加入該聯盟。

▼成大教授楊宏澤（圖）涉嫌將業者的專利技術，當成自己的研究成果。

成大教授楊宏澤（圖）涉嫌將業者的專利技術，當成自己的研究成果。（翻攝科技大觀園網站）

2018年，陳建宏取得台南科學園區「綠能研發推動計畫」產學合作案，邀請李訓谷擔任計畫主持人，協助台灣氣凝膠公司進行產品認證及推廣，雙方簽署合約，明定保密及競業禁止條款，合作愉快。

詎料，2021年2月，陳建宏在網路上看到李訓谷團隊獲得國家新創獎的新聞，才知道自己成了冤大頭。

▼台灣氣凝膠公司生產多項產品，可運用在不同的產業中。

台灣氣凝膠公司生產多項產品，可運用在不同的產業中。（翻攝台灣氣凝膠科技材料開發公司官網）

當時的報導指出，李訓谷團隊獲獎的理由是開發「直接疏水乳化法」，並且技轉給南良及台塑集團，但這項技術其實是陳建宏團隊研發，也是陳邀請李參與南科計畫的主要技術。

▼台灣氣凝膠公司的製程設備（圖）為陳建宏研發，卻遭李訓谷抄襲、申請專利。

台灣氣凝膠公司的製程設備（圖）為陳建宏研發，卻遭李訓谷抄襲、申請專利。（翻攝台灣氣凝膠科技材料公司官網）

發現專利被剽竊後，陳建宏十分生氣，他上網搜尋，沒想到卻更加光火，因為早在2017年，他加入「綠色建材產業聯盟」隔月，另一名成大教授楊宏澤的團隊，就把台灣氣凝膠公司的「次微米珍珠狀氣凝膠製程」「直接乳化聚縮合氣凝膠製程」二項專利技術，列入自己的研究計畫結案報告中，明顯涉及剽竊。

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