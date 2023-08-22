「賴蕭配」基層超期待　成局就差2關卡

▲賴清德（右）過境美國，與駐美代表蕭美琴（左）的互動備受關注。



圖文／鏡週刊

副總統賴清德出訪巴拉圭的7天6夜行程結束，此行賴分別過境美國紐約、舊金山，他與駐美代表蕭美琴的互動，更為搭配參選增加話題。但黨內人士透露，離2024「賴蕭配」成局還有幾道關卡要過。

在低調過境美國的情況下，賴此行最受矚目的亮點行程，可說是他到紐約花旗球場觀賞美國職棒大聯盟大都會隊的主場比賽。觀賽時賴清德與蕭美琴穿上大都會球衣合體亮相，2人的背影照經蕭美琴貼上臉書，頓時讓2024是否「賴蕭配」成為熱議話題。就連蕭美琴的好姊妹、立委邱議瑩都公開在臉書打趣，說地方有支持者看見競選文宣扇子上，印有邱議瑩與賴清德合照，將邱誤認為蕭，忙問：「賴蕭配已經確定了？」凸顯基層民心所向。

多名競選團隊成員均對本刊表示，蕭美琴確實是大家心目中非常好的副總統人選。她不只是《紐時》肯定的「最有影響力大使之一」，過去蕭美琴在花蓮深耕近10年，2016年刷新民進黨在花蓮得票、擊敗前縣長傅崑萁當選花蓮立委的事蹟，讓蕭願意蹲、勇敢戰的形象深植黨內。

黨內人士認為，蕭美琴自外派駐美後，一直是蔡英文外交路線的最佳執行者，若能成為賴清德副手，也能向國際社會強化賴延續小英路線的訊息。加上蕭美琴過去公開支持人權議題、且是婚姻平權立法提案的先行者，恰能補足賴在同溫層外擴散不足的問題，「有些年輕人未必真的反感民進黨，但也沒有很強的動力走入投票所蓋給賴清德，但若選票上多一個蕭美琴，很有機會強化這些人的投票動機」。

▼邱議瑩臉書貼文凸顯基層期待賴蕭配。



本刊調查，蕭美琴確實感受到綠營內部的普遍期待，但她對外交工作懷抱極大熱忱，返國投入紛擾政局並非她第一志願，加上私人家庭因素考量，使她至今仍未點頭。

一名多次參加總統大選輔選工作的幕僚也說，蕭美琴固然是目前很多人心中的第一、唯一副手人選，但2016年蔡英文公布副手前，大家其實也沒想到可以有陳建仁這張「非政治組」的絕妙好牌；且現代網路社群發達，選局變化速度極快，風向可能一夕改變，因應領先、緊咬、落後等不同情況，副手提名也會有不同思考，所以直到今年11月下旬，正總統候選人登記前，賴的副手人選仍不能完全排除其他可能。



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