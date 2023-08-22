空軍少將「2800萬現金燒光花光」　檢出招後全出現

▲負責標案的國防部軍備處長、少將張大偉收賄2,800萬元，21日已將2,800萬元繳到國庫。



圖文／鏡週刊

《鏡週刊》2021年踢爆肩負台灣防空第一線作戰樞紐的空軍作戰指揮部（簡稱空作部） 30億工程涉貪污，負責標案的國防部軍備處長、少將張大偉收賄2,800萬元，張到案後眼看紙包不住火而認罪，但辯稱錢都花光或當金紙燒光了，一審遭判12年，他上訴高院要求輕判，高檢署蒞庭檢察官羅松芳認為，燒錢不可信，檢察官無法接受被告服刑完畢回頭享受犯罪所得，要被告要把錢繳出來再行審理，張大偉21日已將2,800萬元繳到國庫。

張大偉到案後辯稱，贓款於2020年5月間，他在台中大甲岳父家，把燒金紙鐵桶放在屋頂，連續2天共燒了新台幣2,000萬元，餘灰放入馬桶沖掉；另外600萬元修繕房屋及生活支應，也就是花光光及燒光光了，他一審遭判12年後上訴高院。

高檢署檢察官羅松芳認為，張大偉前後收取2,800萬元，偵審中竟然未繳回任何款項，僅推諉所受的款項已花光、燒光，被告仍然擁有貪污鉅款，他認為，被告身為少將，貪污情節曲折，絲絲入扣，國家名器變成貪污工具，不管被告辯稱所涉貪污、圖利或詐欺，被告前後收取款項，就是要繳回，否則開庭沒有意義，檢察官無法容忍被告擁有犯罪所得，服刑完畢回頭享受犯罪所得，繩之於法的前提，就是把貪污的錢拿出來，被告要把錢繳出來，再行審理。

高院受命法官蔡如惠認定檢察官的意見，諭令被告繳交賄款。21日高檢署接獲高院的書記官通知，被告已經向高院國庫繳交2,800萬元，檢察官羅松芳認為，大家的努力終究沒有白費。

此案是《鏡週刊》2021年踢爆，空作部30億元的抗炸工程標案竟驚傳弊案。檢調偵辦2年多後案情大突破，不只相關得標商中工高層及充當白手套的下包商已經認罪，坦承浮報工程款作為回扣，並供出負責標案的國防部軍備處長、少將張大偉收受2,800萬元賄款，使案情急遽升高，張到案坦承犯行，但說錢都花光、燒光了，今天已全數吐出繳國庫。

空作部藏身於台北市基隆路底的蟾蜍山旁，不僅是空軍作戰最高指揮管制單位，還負責協調友軍聯合作戰任務，對外稱為「福興營區」，有條福興隧道貫穿蟾蜍山，隧道內更藏有軍方的精密武器與戰機管制系統，多年前規劃施作30億元的抗炸工程，完工後除了空作部外，包括戰管、通航、氣象等聯隊也會遷入，重要性不言可喻。



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