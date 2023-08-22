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花蓮失智婦赤腳徘徊「柏油路燙傷雙腳」　警協助送返家

▲員警趕赴現場，看見婦人光著腳站在路旁徘徊。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲員警趕赴現場，看見婦人光著腳站在路旁徘徊。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局北昌派出所員警日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱有失智長者於路口徘徊，員警立即趕赴現場，看見一長者光著腳站在路旁，因天氣炎熱擔心婦人雙腳遭柏油燙傷，員警見狀先將婦人並透過婦人所戴防走失手鍊聯絡到家屬後送婦人返家。

▲員警趕赴現場，看見婦人光著腳站在路旁徘徊。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲員警扶婦人先上巡邏車休息並為其穿上熱心民眾送來的托鞋。

經員警觀察，長者左手有配戴有防走失手鍊為77歲的韓姓女子，遂協助聯繫其先生張姓男子，此時還有行經的熱心民眾見狀，主動提供托鞋供婦人穿用。員警考量婦人年事已高，立即以巡邏車護送其返回家中轉交家屬照顧。

▲員警趕赴現場，看見婦人光著腳站在路旁徘徊。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲員警透過婦人所戴的防走失手錬聯繫家屬。

員警表示，婦人與先生夫妻2人同住吉安鄉建國路上，當天丈夫外出買菜，暫留妻子一個人在家，未料竟獨自外出不知去向，所幸熱心民眾即時發現並通知警方到場協助將其載返家，才避免婦人遭遇意外。

▲員警趕赴現場，看見婦人光著腳站在路旁徘徊。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲員警親自載送婦人返家交給家屬。

吉安分局表示，失智、失能長者或身心障礙患者為發生失蹤或意外之高危險群，至警察機關捺印指紋建檔，可預防走失並有助於協尋，以便警方能迅速協助長者或相關人員平安返家，讓家人的安全多一分保障。
 

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