鵝肉店借廁所　5歲男童走道狂奔「摔進滾燙湯鍋」！照顧人有罪

▲彰化女子帶男童到鵝肉店借廁所，卻未制止男童在店內奔跑，導致他跌落滾燙湯鍋內受重傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

彰化張姓女子帶5歲男童到一家鵝肉店借用廁所，不料男童在店內隨意奔跑，跌進員工區走道上滾燙的大湯鍋裡，緊急送醫後，診斷男童全身23.5%燙傷，排汗功能永久損傷。案發後，張女因疏於注意，讓男童在危險區域奔跑導致重傷被起訴，一、二審都判她有疏失，依過失致重傷罪判她3月徒刑。全案定讞。

判決指出，張女帶5歲男童到熟識鵝肉店借用廁所，不料男童上完廁所後在店內奔跑，沒注意通往廚房的走道上擺了2鍋大湯鍋，不小心被絆倒跌坐在滾燙的湯鍋內，導致全身23.5%、2到3度燙傷。張女隨後也因過失致重傷害被檢方起訴，彰化地院審理，依過失傷害致人重傷罪，判處3月徒刑，可易科罰金3萬。

張女不滿判決，再上訴到台中高分院，辯稱案發時她不是男童的保母，兩人間無契約關係，所以沒有承擔照護男童的責任。且男童突然在室內奔跑，也不是她能控制，更無法預先防止意外發生，不該將責任歸咎於她。

二審法官認為，張女過去擔任男童保母時，因男童無法使用她家的舊式蹲式馬桶上大號，所以經常帶男童到鵝肉店借用廁所，張女已熟知店內廁所、廚房等位置，更知道鵝肉店擺放食材的地方，會有鍋爐、瓦斯、銳利刀具，還有烹煮後高溫、燙熱的食材，是容易發生危險的環境，且案發前2個鍋爐就擺在通往廚房的走道上，但張女卻都疏於注意，未在男童上完廁所後，牽引他從用餐區離開鵝肉店，放任他在有湯鍋的走道往返廚房。

二審法官指出，張女帶男童外出期間，是實際保護照顧兒童之人，也就是自願承擔保護照顧男童之義務，卻放任男童進入店內禁止員工以外人員進出的危險區域，和男童受重傷害有因果關係，讓男童燙傷後留有疤痕及排汗功能永久損傷，無法在高溫環境工作，未來只能改善，終身無法痊癒，已達重傷害之程度，駁回張女上訴，仍維持原判。全案定讞。