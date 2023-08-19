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社會 社會焦點 保障人權

7旬翁徒步離家4天失聯　家人才驚覺「真的失蹤了」

▲▼彰化縣警和美分局。（圖／翻攝Google地圖）

▲彰化縣警和美分局。（圖／翻攝Google地圖）

記者柯振中／綜合報導

彰化縣患有重度智能障礙的7旬老翁日前離開住家，隨後下落不明，不過同住的家人並沒有太過在意，直到4天後老翁的弟弟上門探親，家人才驚覺事態不對勁，人真的失蹤了。所幸警方獲報後立即展開搜尋，也順利將老翁找回。

這名患有重度智能障礙的老翁住在彰化縣和美鎮，日前凌晨徒步離家，接著與家人失去聯繫。不過，同住的家屬並沒有太過在意，認為人過個1、2天就會回家，直到老翁的弟弟上門，家屬們才驚覺事態嚴重。

和美分局中寮派出所獲報後著手展開調查，原來老翁過去曾有離家1、2天，接著自行返回的狀況，因此同住的家屬沒有太過在意，直到失聯的第4天，排行第四的弟弟上門探親，才發現原來人真的失蹤了。

中寮派出所的一眾警員開始調閱監視器，線上警網也開始協尋，過濾了大量路口監視器、循線逐一查訪後，終於在老翁失蹤的第五天將人尋獲，中寮派出所的洪姓巡佐、黃姓員警順利在加油站找到人。

▼老翁離家4天以後，家屬才驚覺「真的失蹤了」。（圖／和美分局）

▲▼老翁離家4天以後，家屬才驚覺「真的失蹤了」。（圖／和美分局）

幸運的是，老翁除了衣物變髒以外，身體沒有大礙，洪姓巡佐、黃姓員警於是將人帶回派出所，並且提供熱食與飲水，同時聯繫家屬將人帶回。

家屬見到人平安待在派出所，也激動地眼眶泛淚，同時不斷道謝，對於員警們盡職的態度表達讚賞，更是稱讚「超級暖警」，事件終於有驚無險落幕。

和美分局對此呼籲，如果家中有容易走失的長者，應該要注意活動範圍，並協助佩戴留有聯絡方式的文件，也能像失智症協會登錄資料、申請預防走失愛心手鍊，或是到各分局偵查隊申請指紋建檔，讓員警能夠第一時間確認走失者身分、聯繫上家屬。

 
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