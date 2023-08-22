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七夕「3生肖」愛情有如神助！2催桃花方法曝　1類人約會恐遇意外

8月22日是七夕情人節。（示意圖／PIXABAY）

▲命理師指出，生肖屬牛、猴和龍的人，在七夕這天告白成功率大。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

今（22）天是七夕情人節，不少情侶都已安排共度2人世界，不過若還是孤單一人別擔心，命理師柯柏成表示，今年七夕情人節有3生肖在愛情方面如有神助，分別是屬牛、猴、龍的朋友，建議多主動與心上人溝通，有望得到實質性的發展，告白的成功機率也會大增，同時分享催桃花方法，供想脫單的人參考。

柯柏成在臉書粉專表示，「以生肖上來講，今年七夕情人節以下幾個生肖的愛情運如有神助要多加把握；屬牛、猴、龍的，這三類人在情人節那天運勢不錯，建議多主動多積極與對方溝通，有望得到實質性的發展，想告白的成功機率都會大增。」

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命理師表示，「單身要催桃花的朋友，晚上到戶外向著北方的天空，雙手合十祈求，說明自己所想要的對象條件，然後準備一條紅色的線綁在自己的手上〈男左女右〉，三天不要拔下來。三天之後請將手上的線取下，放入紅包袋，紅包袋上寫著：和合二仙，心想事成，之後將紅包袋燒掉即可，灰燼撒進住家北方的溪流。」

另外，今年喜慶位在正北方，可在七夕節這天，用透明花瓶插上9朵紅玫瑰擺在家裡的正北方，不論是否單身都可以增加愛情運。

柯柏成也提醒，「今年的七夕是農曆壬子日，這天的流日沖馬，所以在這天中，屬馬的朋友要跟情人約會或告白的就要多費心，意外小插曲會比較多」，建議事先做好準備，避免意外發生。

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