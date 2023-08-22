激戰到一半戒指被發現　他「全裸硬上」求婚5年女友！結局神展開

▲原PO的驚喜被女友發現了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，早早買好了戒指，打算在七夕情人節跟女友求婚，結果日前激戰時，因為床邊的套套用完了，女友開抽屜想拿新的一盒，意外看到原PO準備好的戒指，原PO只好一絲不掛，挺著小兄弟上場，當場跪下向女友求婚，「那個畫面真的又奇怪又難忘」。

原PO在Dcard上發文，買好戒指藏在抽屜裡，準備在七夕時給交往五年的女友一個驚喜求婚，但事實總不會如預期發展，日前兩人恩愛到一半，準備再來一戰時，床邊的保險套剛好用完了，女友走去櫃子拿新的一盒，「結果她似乎是開到錯的抽屜，就...直接看到戒指盒了」。

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原PO看著女友一手拿著保險套，另一手拿著戒指盒走來床上，並問他「這是...我想的那個嗎？是戒指嗎？」短短3秒鐘，原PO腦袋已經跑過各種回應的方式，最後決定直接下跪求婚，但實在太緊張，腦袋一片空白，講不出浪漫的台詞，不過女友仍很幸福地點頭答應，「幫她戴上戒指之後，我們又繼續恩愛，留下了最特別的求婚回憶」。

原PO透露，當時一絲不掛，小兄弟還是起立的狀態，而女友僅穿著內衣，那畫面讓他非常難忘，「不只裸男在求婚，裸女也在被求婚呀，是蠻歡樂的啦」。

貼文一出，網友一面倒恭喜，也對於求婚的場景感到有趣，「一絲不掛地在床上求婚，給你一個讚」、「大頭小頭都在求婚的概念」、「一手保險套，一手戒指......XDD都是要套住東西的！肯定沒問題」、「五年還能第二次，感情一定很好」、「這樣以後有人問求婚過程怎麼辦」、「好可愛的情侶，祝你們幸福一輩子」。