浪漫七夕小叮嚀！　屏東縣衛生局呼籲安全性行為

▲本土猴痘ing不打疫苗你ng 。（圖／屏東縣政府衛生局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(22)日是農曆7月7日情人節，屏東縣政府表示，依據疾病管制署統計資料顯示，常見法定傳染性疾病，愛滋病、梅毒及淋病，有7成以上為35歲以下年輕族群，超過9成的感染危險因子為不安全的性行為。衛生局提供守護彼此的健康與幸(性)福~愛的小叮嚀，讓民眾在享受浪漫七夕時，保護他人也保護自己。

縣府愛的叮嚀1：安全性行為；性行為時應主動要求對方或自己「全程正確使用保險套」，並搭配「水性潤滑液」，以預防感染愛滋病毒、梅毒、淋病、B或C型肝炎等傳染病。

愛的叮嚀2：主動篩檢；疾管署建議有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為(如多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，建議每3至6個月篩檢1次。

縣內屏水相逢健康中心、各衛生所及5家醫院(屏東醫院、屏東基督教醫院、安泰醫院、潮州安泰醫院、安和醫院)皆可提供免費愛滋匿名篩檢諮詢服務。另亦可透過人工發放、自動服務機及網路訂購超商取貨，3大通路取得愛滋自我篩檢試劑，提供您更方便且具隱私的的多元篩檢管道。

愛的叮嚀3：暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)；有感染愛滋風險的民眾，可透過服用預防性藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90%以上，本縣2家醫院(屏東醫院、安泰醫院)可提供您此服務。

愛的叮嚀4：接種猴痘(Mpox)疫苗；猴痘傳播目前以親密接觸之人際傳播占大多數，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域；若符合Mpox疫苗接種條件：「近1年有風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。可至縣內9家合作醫療院所及多場社區外展接種服務，提供您儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

「愛的小叮嚀」相關資訊可至疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)或撥打1922、屏東縣政府衛生局官方網站(https://www.ptshb.gov.tw)、08-7380208防疫專線洽詢。