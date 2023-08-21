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大陸 大陸焦點 特派現場

情人節「廉價鑽戒」陸電商熱銷　1克拉261元附證書還帶專櫃式包裝

▲情人節前夕，大陸電商平台出現不少「廉價鑽戒」商鋪，保證與官方專櫃同款。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲情人節前夕，大陸電商平台出現不少「廉價鑽戒」商鋪，保證與官方專櫃同款。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商平台在「七夕」情人節到來前夕出現一批「廉價鑽戒」，商品說明顯示，名為「DR鑽戒」的各型鑽戒價格約在數十元人民幣不等，還可以定製「真愛協議」，並提供「珠寶鑒定證書」和專櫃同款的「包裝盒」，定製款也只要59.8元人民幣（約261元新台幣），引起不少消費者關注。

▲情人節前夕，大陸電商平台出現不少「廉價鑽戒」商鋪，保證與官方專櫃同款。（圖／翻攝紫牛新聞）

《頂端新聞》報導，在一家電商平台輸入「DR鑽戒」，映入眼簾的商品售價只要幾十塊，幾乎都把「男士一生僅能定制一枚」作為賣點。還有商家寫道，「專櫃品質、包裝同步」、「咨詢客服定制真愛協議」。

其中一間商家稱，「（鑽石）材質為S925銀鍍7層18K金」，0.5克拉、1克拉、2克拉的售價分別為29.8元、39.8元、49.8元（人民幣，下同），如需「DR專櫃包裝」，則需要加價20元。客服表示，需要購買「DR專櫃包裝」才能定制「真愛協議」

▲情人節前夕，大陸電商平台出現不少「廉價鑽戒」商鋪，保證與官方專櫃同款。（圖／翻攝紫牛新聞）

下單後59.8元收到的商品包括，印有DR標誌的手提袋、包裝盒、清潔布、珠寶鑒定證書、GRA證書、真愛協議和一枚戒指。珠寶鑒定書上顯示，「莫桑石戒指、銀白色、2.18g、ag925%」等資訊，GRA證書則是英文。

至於「真愛協議」則是和官方版一模一樣，唯一不同的是，官方僅限男生登陸，而「廉價版」則視為提出身份要求。

外界分析，廉價版DR鑽戒成本或許僅需要「個位數」價格，但月銷量10萬以上，代表著社會上有「十萬份」廉價的愛情和被欺騙的女孩，「真心」和「真金」的論述也成為輿論熱議的焦點。

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