七夕情人節交換體液影片曝！　辣妹「嘴對嘴洩洪」他瞬間縮了

記者張靖榕／綜合外電報導

今天就是七夕情人節，但情人節留下的回憶除了有浪漫也有不願再提起的，臉書流傳國外一段男女在酒吧「交換體液」的影片，下秒男子的嘴卻接到了滾滾而出的「黃湯」。

▲帥哥美女交換體液的境界深到兩人意料之外。（圖／翻攝臉書）

臉書粉專「來自星星的事」分享影片，並為影片下標題「七夕情人節女友跟我交換體液」。畫面中醉醺醺的金髮辣妹坐在帥哥的腿上，直接當眾濕吻起來，眾人也看得相當開心。

不過辣妹的姿勢緩緩從稍微仰躺在帥哥懷裡，變成往前頂在帥哥臉上，似乎在醞釀什麼，沒想到下秒大量嘔吐物從嘴裡湧出，噴進帥哥嘴裡，兩人再一起吐在地上，有了「更深入核心的交流」。

帥哥噁心地趕緊退開，用手背擦拭嘴巴，辣妹則無法控制自己的行為，一旁的人紛紛驚呼，還有人不可置信地喊出「Oh, my!」，全場瞬間尷尬。