義守大學英國籍交換生旅遊迷路　東港警英語溝通獲好評

▲東港警分局東港派出所警員胡俊國、張博任與3英國籍交換生合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄義守大學3名英國籍女交換學生為了體驗東港鎮及離島小琉球風光，在東港警分局前道路左顧右盼，員警看到主動以簡單「May I Help You ?」英語詢問，對方回答要去小琉球卻迷路，員警指引方向後，她們以生澀的中文說「謝謝」，並稱讚「台灣警察英語好厲害很熱心！SO NICE!」。

東港派出所警員胡俊國、張博任2員於日前執行巡邏勤務時，看到3名外國女子在路旁聊天一臉困惑且左顧右盼，在路邊不斷查看路邊標示牌似乎迷路了，張博任直覺他們需要幫助，主動上前打招呼並詢問「May I Help You ?」

她們表示，是英國籍義守大學交換學生，欣賞遊覽完大鵬灣風景後想去離島小琉球，卻在東港鎮迷路了，不知如何前往東琉碼頭搭船？張員聽聞後以英語溝通協助告知前往東琉碼頭搭船處的交通資訊後，她們很高興，並開心地與警方合照，更不斷以生澀的中文說著「謝謝」，並稱讚「台灣警察英語好厲害很熱心！SO NICE！」，對台灣警察留下深刻印象。

東港警分局長張世儒肯定同仁服務不分國籍，秉持「同理心」積極協助民眾，充分發揮為民服務精神，並以處理民眾請求及協助時的貼心、耐心及愛心的「三心級服務」讓外籍旅客對臺灣警察留下美好印象，更成功促進臺英兩國友好情誼及國民外交，值得同仁學習。