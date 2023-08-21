駕駛拒檢狂飆！警追10分鐘攔下查扣毒品　再補上5張罰單

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子駕駛自小客行經屏東縣萬丹鄉萬丹路二段與丹榮路口停等紅燈，綠燈後卻一直不行駛，員警執行巡邏勤務，發現有異欲攔查，他催油門加速逃逸，員警尾隨追趕，繞了萬丹外環道3圈，追了10多分鐘，回到萬丹路二段將他攔下，查扣毒品，訊後依法送辦，並對他出5張罰單。

▲屏東警分局查獲楊姓男子，查扣毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局表示鄉力8月19日凌晨崇蘭派出所員警執行擴大臨檢勤務，行經萬丹鄉萬丹路二段與丹榮路口時，發現一台自小客車綠燈亮起後一直未行駛，欲上前攔查，未料該車見警上前就加速離開現場。

員警立即通報線上警力攔截圍捕，楊男的自小客車在萬丹外環道繞了3圈，期間並一度進入街內，最終在萬丹鄉萬丹路二段路段將駕駛人楊姓男子（約27歲）攔獲，查獲三級毒品愷他命香菸，訊後依違反毒品危害防制條例偵辦，另警方對楊男沿路違規駕駛行為，闖紅燈、危險駕駛、攔檢不停等將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

其中紅燈右轉2件（每件600-1800）、闖紅燈1件（1800-5400）、危險駕駛1件（6000-36000）、攔檢不停（10000-30000、吊扣駕照6個月）。

分局長蔡培元表示，警方於執行勤務攔查時，駕駛人依法有配合之義務，如確有違規行為時，也應配合受檢，千萬不要心存憢悻加速逃逸。