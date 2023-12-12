19歲妹欠房租遭懸賞！「顏值太高」爆紅　網求法院放過：人非聖賢

▲女子因為租屋糾紛遭到官方發布懸賞公告，沒想到因為「高顏值」備受關注。（翻攝自微博、Pexels）

圖文／鏡週刊

漂亮女生真的吃香嗎？近日大陸內蒙一名年僅19歲的女子因欠繳房租，遭到法院發布懸賞公告，沒想到當事人的「高顏值」引起大批民眾關注！網友紛紛可憐這名正妹，甚至還以古文「人非聖賢，孰能無過」呼籲官方給她一個改過自新的機會。

根據《新浪新聞》報導，內蒙古呼和浩特市法院日前發布懸賞公告，尋找因為租約糾紛遭房東提起強制執行的涉案人曹曉娜，涉案金額約為「1萬人民幣」（約新台幣4.3萬元）。

不過這看似平常的執行公告卻吸引大批網友的目光，原因是年僅19歲的當事人面容清秀白皙、楚楚可憐，引發熱烈討論，公告貼出後迅速在網路上爆紅，曹女的抖音帳號疑似也被人搜出，網友紛紛替當事人說話，表示「人家才19歲，涉世未深，一定是有什麼誤會」，甚至還有人起了佛心直呼「人非聖賢，孰能無過」，希望官方給她機會。

▲當事人因為長得太正爆紅，疑似是她本人的抖音帳號也被搜出。（翻攝自微博）

而根據最新消息，曹曉娜涉及的租屋糾紛，已在8日付了款項，目前已結案；內蒙古呼和浩特市法院12月9日也再度發布公告，表示該案執行完畢。

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