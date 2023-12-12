　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

19歲妹欠房租遭懸賞！「顏值太高」爆紅　網求法院放過：人非聖賢

▲▼ 。（圖／）

▲女子因為租屋糾紛遭到官方發布懸賞公告，沒想到因為「高顏值」備受關注。（翻攝自微博、Pexels）

圖文／鏡週刊

漂亮女生真的吃香嗎？近日大陸內蒙一名年僅19歲的女子因欠繳房租，遭到法院發布懸賞公告，沒想到當事人的「高顏值」引起大批民眾關注！網友紛紛可憐這名正妹，甚至還以古文「人非聖賢，孰能無過」呼籲官方給她一個改過自新的機會。

根據《新浪新聞》報導，內蒙古呼和浩特市法院日前發布懸賞公告，尋找因為租約糾紛遭房東提起強制執行的涉案人曹曉娜，涉案金額約為「1萬人民幣」（約新台幣4.3萬元）。

不過這看似平常的執行公告卻吸引大批網友的目光，原因是年僅19歲的當事人面容清秀白皙、楚楚可憐，引發熱烈討論，公告貼出後迅速在網路上爆紅，曹女的抖音帳號疑似也被人搜出，網友紛紛替當事人說話，表示「人家才19歲，涉世未深，一定是有什麼誤會」，甚至還有人起了佛心直呼「人非聖賢，孰能無過」，希望官方給她機會。

當事人因為長得太正爆紅，疑似是她本人的抖音帳號也被搜出。（翻攝自微博）

▲當事人因為長得太正爆紅，疑似是她本人的抖音帳號也被搜出。（翻攝自微博）

而根據最新消息，曹曉娜涉及的租屋糾紛，已在8日付了款項，目前已結案；內蒙古呼和浩特市法院12月9日也再度發布公告，表示該案執行完畢。

【ETStar開課了】
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）
輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

更多鏡週刊報導
用新車試探婆家德行　新婚人妻見婆婆小叔行徑慶幸隱匿「最貴重嫁妝」
全家人登山妻子失蹤　警消從傍晚搜山至深夜竟在山下超商找到她
單純人妻手機有水手服照怪怪的　高富帥尪驚覺她偷吃！地點竟在娘家

ET快訊
全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫
「連2波冷氣團」南下時間曝　下探13度
帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓
不是刺波！「草莓的台語」怎說　2種正確念法揭曉
快訊／台中狼師性侵女學生　監察院彈劾：惡性重大
快訊／邰智源道歉了！　罵完中正紀念堂才知「搞錯單位」
收到「胎兒羊膜穿刺報告」哭了！李千娜嚇：醫生說收到就是有問題
獨／台灣最高！橘色惡魔留言表謝意　早餐最愛吃這2食物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東森自然美明年衝刺2500間門店　 總裁王令麟：擴大培訓專業美容師

27歲男重訓被槓鈴壓死！家屬強行留屍1周　健身房老闆判賠215萬

深圳搶港客！　試行境外旅客購物「即買即退稅」

福斯部分重心轉到中國　募3千中國工程師研發電動車

陸出手整治短影音亂象　掃蕩「人工智慧造假」

青椒當杯子！咖啡廳推出一杯44元「青椒拿鐵」　客：口感奇妙

19歲妹欠房租遭懸賞！「顏值太高」爆紅　網求法院放過：人非聖賢

習近平抵達越南　盼就中越全局、戰略議題交換意見

美女空姐轉戰陸電動車市　自曝：不用再被早班鬧鐘驚醒

小米槓上華為！反駁余承東暗酸抄襲：抹黑同行、誤導公眾

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

東森自然美明年衝刺2500間門店　 總裁王令麟：擴大培訓專業美容師

27歲男重訓被槓鈴壓死！家屬強行留屍1周　健身房老闆判賠215萬

深圳搶港客！　試行境外旅客購物「即買即退稅」

福斯部分重心轉到中國　募3千中國工程師研發電動車

陸出手整治短影音亂象　掃蕩「人工智慧造假」

青椒當杯子！咖啡廳推出一杯44元「青椒拿鐵」　客：口感奇妙

19歲妹欠房租遭懸賞！「顏值太高」爆紅　網求法院放過：人非聖賢

習近平抵達越南　盼就中越全局、戰略議題交換意見

美女空姐轉戰陸電動車市　自曝：不用再被早班鬧鐘驚醒

小米槓上華為！反駁余承東暗酸抄襲：抹黑同行、誤導公眾

智原當沖比逾6成　並列8檔注意股

解鎖嘉義2新飯店！超夢幻「阿里山英迪格」無邊際泳池賞日出、雲海

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

翁履中／美方建言：兩岸都不絕望　和平才有希望

領航猿橙市超派對主題周　冰球樂團開唱

兒未滿1歲...KID存「植髮錢」！　喊話：不要因為髮量而受到阻礙

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

成年山羌角卡農地鐵網慘死！　「下半身被啃光」絕望眼神惹心碎

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

大陸熱門新聞

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

周海媚被傳過世　陸記者曝病況

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

媽媽離世前包的「最後1盤餃子」！兒哭了

周海媚傳離世！　26年前傳罹「紅斑性狼瘡」12字澄清

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

足浴店竟幫「抓第三隻腳」　公安曝無碼認錯片

陸小學依積分擇優錄取　爸媽可靠捐血加分

王令麟：明年廣州新增1千家分店

19歲正妹欠錢遭官方懸賞　「顏值太高」爆紅！

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

-45.5°C！額爾古納現「日暈」奇觀

更多熱門

相關新聞

熱狗脫口「人生最後一張專輯」！

熱狗脫口「人生最後一張專輯」！

熱狗MC HotDog因新歌〈樓下的房客〉歌詞引用漫畫家朱德庸作品《跳樓》引發爭議，原先雙方談好授權合作，沒想到一夕間全翻盤，後來更導致雙方隔空放話；據了解，此事讓熱狗相當沮喪，甚至說出：「這就當作是我人生最後一張專輯。」

陳玉珊驚傳婚變！結婚20年　曾熱吻王大陸惹惱尪

陳玉珊驚傳婚變！結婚20年　曾熱吻王大陸惹惱尪

傅孟柏爆低調登記結婚！　秘娶10年經紀人女友

傅孟柏爆低調登記結婚！　秘娶10年經紀人女友

威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂超霸氣

威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂超霸氣

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

關鍵字：

曹曉娜鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面