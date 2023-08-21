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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德稱「台灣是主權國家」　陸：赤裸的謊言與挑釁！

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

副總統賴清德日前在接受《彭博》專訪時強調，台灣已是主權獨立國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國一部份，沒有再宣布獨立的必要。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，賴清德的「妄言」是赤裸的謊言與挑釁，「賴甚至還公開宣稱要實現台灣領導人走入白宮的終極目標，這充分暴露了作為『台獨』分裂分子的極端危險性。」

汪文斌21日在例行記者會上提到，賴清德以接受所謂專訪，借「過境」竄美之機，散佈「台獨」謬論，再次暴露其為謀取私利，不惜出賣民族利益，恬不知恥、倚美謀獨的本來面目，再次證明他是一個冥頑不化，徹頭徹尾的「台獨」分裂分子和「麻煩製造者」。

汪文斌說，賴清德在專訪當中妄言，台灣已是主權獨立國家，台不必另外宣布獨立，叫囂台灣不是中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，這是赤裸裸的謊言和挑釁，「不久前，賴甚至還公開宣稱要實現台灣領導人走入白宮的終極目標，這充分暴露了作為『台獨』分裂分子的極端危險性。」

▼副總統賴清德過境美國紐約，出席僑宴並致詞。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德出使巴拉圭訪團抵達紐約，出席僑宴 致詞。（圖／總統府提供）

汪文斌指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，雖然海峽兩岸尚未統一，但台灣是中國領土一部分的地位從未改變，也不允許改變，「中國擁有對台灣主權從未改變，也不可能改變。」

汪文斌提到，賴清德聲稱希望民主國家支持台參與國際事務，讓台更好的為國際社會作出貢獻，這是藉台灣所謂國際參與問題搞政治操弄的慣用伎倆，「台灣作為中國的一部分，沒有任何根據理由或權利參加只有主權國家才能參加的國際組織。」

汪文斌批評，民進黨當局反覆操弄衛生防疫、航空安全等問題，根本不是為台灣民眾福祉著想，而是企圖拓展國際空間，謀求外交突破，「何談為國際社會做貢獻？」

▲▼副總統賴清德出訪友邦巴拉圭返台在機場發表談話 。（圖／總統府提供）

汪文斌指出，民進黨企圖以悲情博同情，以民主掩護其「台獨」分裂行徑，只能是一廂情願，難逃失敗下場。賴清德沿用民進黨通過煽動對立、操控選舉的一貫套路，大肆攻擊抹黑大陸威脅，借「民主」旗號製造國際支持假象，拉攏有關國家為其「台獨」主張背書。

汪文斌還說，賴聲稱台將與國際社會密切合作、深化民主，美國會繼續支持台，實質是欺騙國際社會，為其選舉造勢，攀附外部勢力為其「謀獨」撐腰，是賴清德抱美「大腿」，倚美謀獨的又一表演，再次凸顯其務實「台獨」工作者的本性，賴謀求以務實為掩護，用民主做包裝，借和平來粉飾，企圖洗脫各方對其「台獨」底色的高度疑慮，卻難掩其包藏的「台獨」分裂禍心，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

汪文斌強調，「台獨」是絕路，「台獨」分子倚美謀「獨」，絕不可能得逞，「我們將同國際社會一道，堅定維護一個中國原則，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力對其縱容支持，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是改變不了的歷史大勢，中國必須統一也必然統一。」

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